Dünyaca ünlü manken Irina Fedotova dolandırıcıların tuzağına düştü

Rus model Irina Fedotova, geçtiğimiz yıllarda İngiltere'de yaşadığı olaylarla tüm dünyada adını duyurmuştu. 'Olayların Kadını' olarak tanınan ünlü modelin, polise saldırıp ortalığı birbirine kattığı için İngiltere'de tüm bar ve gece kulüplerine girişi yasaklanmıştı.

Yaşadıklarından sonra Kraliyet Mahkemesi'nde yargılanan ünlü model, daha sonra bu yasağın kalktığını açıklamıştı.

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Geçtiğimiz gece de Londra'da dehşet dolu bir olay yaşayan Fedotova, cep telefonun çalınması sonrası kripto hesabındakilerle birlikte 1.7 milyon TL değerinde birikiminin çalındığını söyledi.

Kaynak: SABAH