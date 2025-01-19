Dünyaca ünlü manken Irina Fedotova dolandırıcıların tuzağına düştü
Geçtiğimiz yıllarda İngiltere'de yaşadığı olaylarla adını tüm dünyaya duyuran Irina Fedotova, son yaşadığı olayla yeniden gündeme geldi. Rus model, Londra sokaklarında yaşadığı dehşeti anlattı.
Rus model Irina Fedotova, geçtiğimiz yıllarda İngiltere'de yaşadığı olaylarla tüm dünyada adını duyurmuştu. 'Olayların Kadını' olarak tanınan ünlü modelin, polise saldırıp ortalığı birbirine kattığı için İngiltere'de tüm bar ve gece kulüplerine girişi yasaklanmıştı.
Yaşadıklarından sonra Kraliyet Mahkemesi'nde yargılanan ünlü model, daha sonra bu yasağın kalktığını açıklamıştı.
Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Geçtiğimiz gece de Londra'da dehşet dolu bir olay yaşayan Fedotova, cep telefonun çalınması sonrası kripto hesabındakilerle birlikte 1.7 milyon TL değerinde birikiminin çalındığını söyledi.
Londra'da dehşet dolu bir gece yaşamışsınız. Başınıza gelen olayı anlatır mısınız?
Geç saatlere kadar gece kulübündeydim. Ayrıldığımda, bodyguardlar değişmişti ve vestiyere bıraktığım kürk mantomu alamadım. Kulüp gözlüğümü bulamadılar. Hepsi tuhaftı. Onlarla uğraşırken biraz hava almak için dışarı çıktım. Bir adam yanıma geldi ve köşeyi dönmemi istedi. Kürk mantoyla ilgili diye düşündüm. Köşeye yürürken üç kişi yanıma yaklaştı. Etrafımı sardılar ve biri bıçak çekip "Telefonu aç" dedi. Korktum ve tartışmadım. Açarken giriş şifresine baktılar. Daha sonra beni kripto cüzdanları ve mobil bankaları açmaya zorladılar. Telefonu kapatmayı başarıp çantama koyarken içlerinden biri kapıp kaçtı. Diğerleri de kayboldu.
Sonrasında neler oldu?
Kürk mantomu bulmaları gereken kulübe dönmekten başka seçeneğim yoktu. Güvenlik görevlisine saldırıya uğradığımı söylerken herkes kahkaha atmaya başladı. Ve o anda bir tuzak olduğunu anladım. Kürk mantoyu hemen buldular, giyinip polise değil eve gittim. Gerçek şu ki Londra'da çok sayıda telefon çalınıyor. Onları yakalayıp sokağa bırakıyorlar, neredeyse oradaki herkesin başına bu geldi.
Hesaplarınızı ne zaman kontrol ettiniz?
Sabah cüzdanlarıma baktım, hepsi sıfırdı. Benimle dalga geçerek 'Maaş' notuyla 1 pound göndermişler. Bütün paramı aldılar, hatta nasıl çekeceğimi bilemediğim paraları bile. Örneğin kripto para birimi.
Bir bakıma bu muhtemelen benim hatamdı çünkü bu USB belleği satın almam ve tüm kripto cüzdanlarını ona aktarmam gerekiyordu. Ama başıma gelebileceğini ve bu kadar büyük bir ölçekte olabileceğini bile düşünemedim. Bir saat içinde tüm kripto para birikimimi temizlediler. Yaklaşık 26 bin kripto param ve farklı platformlarda 4 bin poundum daha vardı. Yıllar geçtikçe kazanılmıştı. Tüm cüzdanlarımı boşalttıktan sonra WhatsApp'ıma yazmaya başladılar ve zaten boş olan, her şeyin silindiği bir telefonu bana satmaya çalıştılar. 750 pound karşılığında telefonumu bana vereceklerini söylediler. Tesadüfen bulduklarını açıkladılar. Ayrıca birçok ünlü arkadaşıma da yazdılar. Para talep etmişler, hatta birisi parayı transfer etti. Bu ben uyurken oldu. Daha sonra hala kredi almaya çalıştıklarını öğrendim.
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