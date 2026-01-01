CANLI | İstanbul'da yoğun kar yağışı! Ana yollar beyaza büründü araçlar yolda kaldı
İstanbul 2026'nın ilk saatlerinde yoğun kar yağışı etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından megakentin yüksek kesimleri beyaza bürünürken ana yollar karla kaplandı. Trafiğe çıkan araçlar yolda mahsur kalırken A Haber ekipleri İstanbul'un farklı noktalarındaki son durumu aktardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından İstanbul için yağılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından beklenen yağış başladı. Megakentin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkisini artırırken ana yollar beyaz örtüyle kaplandı. A Haber ekipleri İstanbul'un farklı noktalarında son durumu aktardı.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR...
ARAÇLAR YOLDA KALDI
İstanbul'da yeni yılın ilk dakikalarında kar yağışı başladı. Özellikle kentin kuzey bölgelerinde bulunan ilçelerinde kar etkili oldu. Sürücüler karla kaplanan yollarda zor anlar yaşadı.
Yeni yıla girerken İstanbul'da başlayan kar yağışı kısa sürede etkili oldu. Kentin kuzeyindeki bazı ilçeler beyaza büründü.
ADİL TEK A HABER'DE!
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek A Haber'de Gece Ajansı programına katılarak İstanbul'da başlayan yoğun kar yağışına ilişkin vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Hazırlıkların zaten çoktan başlamış olması lazım. Yani hazırlıkların yapılmış olması lazım ki şu anda zaten özellikle o kuzey kesimlerdeki ilçelerde, yani Sarıyer, Beykoz yavaş yavaş iç kısımlara da sokulmaya başladı; Beşiktaş ve Şişli, Şişli'nin özellikle Ayazağa tarafları tabii ki ağırlıklı olmak üzere o bölgelerde, Kâğıthane, bu bölgelerde yağış etkili oluyor. Tedbirlerin şu an alınması lazım ki yollarda kazalar oluşmasın. Buzlanma zaten mevcut durumda, kar yere iner inmez erimiyor. Erimesi için de tuz atılması gerekir. Tuz çalışmaları başladı mı tabii bilemiyorum bunu. Tuz çalışmalarında, özellikle ana arterlerde tuzlama işlemlerinin de yapılması gerekiyor.
Tatil olması tabii ki büyük avantaj, yarın sabah saatleri için o riskler oluşmayacak, trafik yoğunluğu oluşmayacak, bunu söyleyebiliriz. Aslında güzel bir güne denk geldi bu; yani yarın tatil de olması ve yeni yılın ilk karı olması... Bir de ayrıca şu var ki; uzun zamandır, yani son 4-5 yıldır İstanbul'a böyle bir kar düşmemişti. Yani zeminde böyle tutan bir kar oluşmamıştı. Hatta hiç kar görmeyen çocuklar var diyebiliriz, yani karı zeminde İstanbul için tabii bahsediyoruz, zemindeki karı görecek olan daha yeni yetişmiş çocuklar da, o küçük çocuklar da daha yeni yeni karı görmeye başlayacaklar."
"OCAK AYINDA SOĞUK HAVA GEÇİŞLERİ OLACAK"
Kar yağışı, evet, şimdi şöyle: Bu yağışın ardından cumartesi-pazar, önümüzdeki hafta sonu sıcaklık 14-15 derecelere çıkıyor. Ardından Ocak ayı içerisinde yine soğuk hava geçişlerini göreceğiz; yani kuzeyli özellikle 'Kutup Vorteksi' diye adlandırdığımız, 'Kutupsal Girdap' diye adlandırdığımız yapı üzerimize gelmeye başlıyor.
Bundan önceki tabii iki tane yağış geçti, bu üçüncü hava soğuk hava dalgası. İki soğuk hava dalgasında İstanbul tam sınırlarda kalmıştı. Bu soğuk hava dalgasının işte son kısmında, yani son bölümü diyelim bu, Karadeniz üzerinden bir dönüş yapıyor aslında; doğuya giden o soğuk ve kar yağışını oluşturan sistem, Karadeniz üzerinden bir girdap oluşturdu ve bu İstanbul'a şu saatler itibarıyla o yağışı düşürmeye başladı.
"ŞUBAT VE MART AYLARINA DİKKAT"
Ama bu sene biraz daha geçtiğimiz son 3-5 yıla göre daha serin bir ülke geneli... Tabii bununla beraber İstanbul da tabii bu kar yağışından etkilenecek, yani kar yağışını alacak gözüküyor. Şubat ayı içerisinde ve hatta Mart'ın başı itibarıyla da böyle bir kar yağışı olma olasılığı bulunuyor. Bunu nereden söylüyoruz? Mevsimsel tahminlerimiz var. Yani mevsimsel anomaliler diye de bunlar tabir ediliyor; mevsimsel tahmin o anomaliler, ortalamadan olan sapmalar şeklinde. Bu ortalamadan olan sapmalar, sıcaklıkların Ocak ve Şubat ayında ortalamaların altında kalacağını, ortalamalar ve altı değerlerde kalacağını -uzun yıllar ortalamaları- bu da soğuk günlerin sayısının fazla olacağını, beraberinde de yağış miktarları mevsim normalleri üzeri değerlerde ülke genelinde Ocak ve Şubat ayı için... Bu da kar yağışı olasılıklarını daha fazla olduğunu bize gösteriyor ve söylüyor."
Ocak, Şubat, Mart aylarına kadar yağışlar ortalamalar ve üzeri değerlerde; yani bazı bölgesel değişiklikler olsa da genel olarak, genel manada yağışlı bir ortalamaların üzeri gözüküyor. Bu şunu ifade ediyor aslında: Orta Akdeniz'den ve kuzeyden gelecek olan sistemler biraz fazla bizim ülkemiz üzerine gelecek olan. Bu dönem, yani en az önümüzdeki 3-4 aylık dönem için yağışlar ortalamaların üzerine çıkıyor. Tabii ki birazcık barajlardaki dolulukları, özellikle de zemin suyunu rahatlatacak gözüküyor.
"YARIN BÜYÜK BİR KEYİF YAPACAĞIZ"
Ama tabii uzun biraz uzun vade baktığımızda, biz kuraklıkla ilgili problemimizi sadece yağışlara bağlamakla hata yapmış oluruz. Yani her şeyi yağışlara bağlı kalırsak orada sıkıntı olur. Bizim su tutma kapasitemizi artırmamız gerekiyor, yani su biriktirme haznelerimizin kapasitesinin artması gerekiyor. Çünkü bir kurak sürece doğru gidiyoruz zaten. Yani Akdeniz kuşağında oluşacak, oluşmaya başlayan gittikçe, gittikçe de dozu artan bir kuraklığa ve çölleşmeye doğru gidiyoruz. O yüzden de suyu bir şekilde tutmamız gerekiyor, suları boş akıtmamamız... Yani evdeki sudan bahsetmiyorum sadece, yani yağan, düşen, yere düşen o yağışları bir şekilde kontrol etmemiz gerekiyor ve ondan sonra onu yönetmemiz gerekiyor.
Onu yönetmemizden kastımız da işte hem tasarruf hem de diğer alt planda yapılacak olan birçok çalışma. Yani ilk başta suyun tutulması, diğer kısımda da suyun düzgün ve kaliteli yönetilmesi gerekiyor. Bunu toplumsal olarak bir üst plan olarak hep beraber çalışmamız gerekiyor; yani büyük stratejik planımızın bu olması gerekiyor. Çünkü kuraklık önümüzdeki en büyük tehlikelerden birisi. Kuraklık aslında dünyadaki afet sıralamalarında en ilk sırada yer alıyor, yani doğal afetler sıralamasında. Biz bazen hani mesela örneğin deprem evet çok önemli bir afet ama deprem dördüncü sırada, yani verdiği zararlar sosyo-ekonomik, can kaybı gibi koyduğumuz zaman. İlk sırayı kuraklık alıyor; kuraklığın verdiği zarar çok büyük bir tehlike ve kuraklık aslında sinsi bir şekilde yaklaşıyor, çok da farkında olamıyoruz. Farkına vardığımızda da iş işten geçmiş olabilir.
Çok büyük zorluklar yaşayabiliriz ki aslında bunu Ankara, İzmir örneklerinde zaten özellikle su konusundaki, evlere verilen su konusundaki, kullanım suyu konusundaki durumu zaten görmüş vaziyetteyiz. Bu daha da kötü bir hâl alacak önümüzdeki süreçte. O yüzden uzun vade stratejik planlarımızı, dediğim az önce söylediğim iki başlık var: Bir tanesi suyun tutulması ve kontrol edilmesi, biriktirilmesi, yani biriktirme kapasitesinin artırılması. Diğer kısım da onun kontrollü bir şekilde yönetilmesi olarak iki bölüme, iki başlığa ayırabiliriz. Altları zaten onların düşündükçe doluyor yani, o kısımlara girmiyoruz. Bu iki başlığı düşünmeye başladığınızda genel olarak tablo böyle. Yağış hayırlı olsun İstanbul'a. Yarın büyük bir keyif yapacağız diyeyim. Ben de sabah herhalde biraz kartopu oynarım diye düşünüyorum."
MEGAKENTTE SON DURUM NE?
İstanbul'da yeni yılın ilk dakikalarında yoğun kar yağışı etkili oldu. Yollar kısa sürede beyaz örtüyle kaplanırken A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, Taksim Meydanı'ndan son gelişmeleri aktardı.
Vural'ın açıklamalarından satır başları...
20 DAKİKADA YÜKSEK KESİMLER BEYAZA BÜRÜNDÜ
"2026 yılıyla alakalı kutlamaların kalbi olan Taksim'deyiz ve Taksim'de de o kar yağışı geride bıraktığımız 20 dakika içerisinde kendisini göstermeye başladı. Tabii ki İstanbul'un yüksek kesimlerinde olduğu kadar yüksek şiddetli bir kar yağışı olmadığını söyleyelim. Ancak yine de şu an burada kar yağışı soğukla beraber etkisini artırmaya başladı. Bunu da belirtmiş olalım.
Şu an için özellikle İstanbul'un kuzey kesimlerinde, Anadolu Yakası'nda bu kar yağışının etkisini çok daha net görebiliyoruz. Ve burada şunu da eklememiz gerekiyor; kar yağışının etki ettiği noktalarda, özellikle buzlanmaların çokça yaşanmış olduğunu, yaşanıyor olduğunu da hatırlatalım. Kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'la beraberiz şu an. Araçların üzerinde de artık Taksim'de dahi o kar birikintilerini çok net bir şekilde görebiliyoruz.
Elbette önümüzdeki saat dilimi içerisinde de bu kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Taksim bugün oldukça kalabalıktı. Yani on binlerce, on binlerce kişinin bu noktaya özellikle yılbaşı kutlamaları için gelmiş olduğunu biliyoruz. Ve işte o kutlamaların adresi olan Taksim'de şu an kar yağışı etkisini gösterdi. Elbette İstanbul'da merkezi noktalardan ziyade kuzey kesimlerde bu kar yağışının etkisini bizler daha çok görmeye alışkınız. Bu sefer de yine Taksim'de şu an kar yağışı, belki kuzey kesimlerindeki kadar şiddetli olmasa da yine de devam ediyor.
Geride bıraktığımız günde de yine İstanbul'da, İstanbul'un özellikle Başakşehir, Beylikdüzü, Arnavutköy, Esenyurt, Çekmeköy, Kartal, Beykoz gibi ilçelerinde etkili olan bir kar yağışı söz konusuydu. Ve beraberinde de yine yağmur ve soğuk da arkasından gelmişti. Bugün de İstanbul'da oldukça soğuk bir hava vardı; -5'lere kadar ilerleyen, -5'lere kadar düşen bir sıcaklık söz konusuydu İstanbul'da. Ve Taksim de yine bu soğuk havanın en net şekilde hissedildiği yerlerden birisiydi. Ve şu anda da Taksim'de o kar yağışını net bir şekilde artık görebiliyoruz.
"TAKSİM'DE KAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR"
Elbette Taksim'in bundan önceki yıllarda kar yağışını bu kadar net bir şekilde Taksim'de gördüğümüz oldukça sayılı zaman var, özellikle son yıllara baktığımız zaman. Ve işte kar yağışının aslında Meteoroloji uzmanlarının ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu kar açıklamasının da işte bu noktada kendisini göstermiş olduğunu buradan net bir şekilde anlayabiliyoruz. Eğer ki bu kar yağışı bu şekilde devam edecekse, bugün yaşanan kuru soğuk, kuru havayla birlikte yerde tutunma ihtimalinin de yine fazla olduğunu tahmin ediyoruz.
Şu an Taksim'de bu soğuk hava ve kar yağışının beraberinde gelmesiyle birlikte, bu bölgede kar yağışıyla fotoğraf çekilmek isteyenler, bu noktada karla alakalı yine videolar çekmek isteyenler de var. Elbette Taksim'de her zaman kar yağışına denk gelinemeyebiliyor İstanbullular veya Taksim'e gelen yine yüzlerce, binlerce kişi. Taksim'deki kar yağışı yaklaşık 40 dakikaya kadar, 40 dakika kadar devam ediyor şu an. Ve 40 dakikadır aralıksız şekilde yağan kar, Taksim'de belli ölçüde yerde yine tuttu. Bunu da belirtelim.
Özellikle Taksim'de meşhur tramvayın olduğu noktadaki o rayların üzerinde ve yine araçların üzerinde, tentelerin üzerinde o kar birikintilerini görmek mümkün. Elbette şu an için kuzey kesimlerinde olduğu kadar rüzgarla birlikte lapa lapa bir kar yağdığını söylemek güç. Ancak şu an İstanbul'un en merkezi noktalarından birisi olan Taksim'de de bu kar yağışının etkisini görebiliyoruz. Uzmanlar çok öncesinden İstanbul için bugünleri aslında işaret etmişti ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni yıla karla beraber gireceğimizin de altını çizmişti. Bunun devamında da şu an o kar yağışını İstanbul'da görüyoruz."
ANA ARTELLER BEYAZA BÜRÜNDÜ
İstanbul'da 2026'nın ilk gününde kar yağışı başladı. Megakentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan son durumu aktardı.
Mercan'ın açıklamaları ise şöyle;
"Kasımpaşa, Beyoğlu civarında veya Eyüpsultan civarında, en azından iç kesimlerde şu anda kar yağışı hâkim değil. Fakat bulunduğumuz lokasyonda, hemen bizden AKOM yolunu o Sarıyer'e bağlayan mevkideyiz şu anda ve bulunduğumuz lokasyonda o İstanbulluların beklediği kar yağışı başlamış durumda.
Burada yine bölge ekipleri de yine teyakkuzda; bakın yine kar küreme araçları yine trafiğe çıkmış durumda. Şimdi gecenin ilerleyen saatlerinde bu kar yağışı etkili olduğundan dolayı, olası bir buzlanmanın önüne geçebilmek adına da ekipler teyakkuzlu bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Şimdi kameraman arkadaşımdan rica edeceğim; özellikle bu tür noktalarda, böyle yağışlarda sürücülerimizin de çok dikkat etmesinde fayda var. Henüz bulunduğumuz alana iki üç dakikadır bir kar yağışı var ve bu iki üç dakikada hemen hemen artık şu şekilde aracın üstünde gösterecek olursak, şu şekilde yavaş yavaş tutmaya başlayacak. Bu şekilde giderse eğer kar yağışı, bu şekilde yağmaya devam ederse sabah uyandığımızda belki de beyaz örtüyü o yollarımızda, o mahallelerimizin aralarında net bir şekilde görebiliriz.
Hava sıcaklığından bahsetmek gerekirse de aslında şu anda hava sıcaklığı 0 derece, hissedilen sıcaklığınsa -2, -3 derecelere kadar düştüğünü söyleyelim. O karın yağmasıyla birlikte aslında o ılıman iklimin de hâlen daha devam ettiğini, o sıcaklığın hâlen daha mevsim normallerinin altında seyrettiğinin de bir kez daha altını çizelim. İşte yine bir ekip aracı, zannediyorum ki belediyelere ait bir ekip aracından; onlar da biri, onlar da teyakkuz halindeler. Keza yine İstanbul Valiliği de bu konularda uyarmıştı: Özellikle olası kar yağışlarında ekiplerimiz teyakkuz halindedir, İstanbul'daki vatandaşlarımızın hiçbir derdi sıkıntısı olmadan bu yılbaşını atlatacağız demişlerdi.
Şimdi kameraman arkadaşımdan da rica edeceğim; bulunduğumuz alandaki kar yağışı yavaş yavaş etkisini artırıyor. Bizler de aslında o kar yağışının daha yoğun olduğu nokta Sarıyer'e doğru araçla birlikte sizlerle birlikte hep beraber gidelim. Bakalım yolun durumu ne durumda? Daha doğrusu yol ne durumda? İlerleyen kilometrelerde, ilerleyen metrelerde bu kar yağışı ne durumda dilerseniz hep birlikte ekranlara taşıyalım.
DENİZE YAKIN KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRDI
Şimdi yüksek kesimlere doğru, denize yakın kesimlere doğru ilerledikçe kar yağışının daha da hızlı bir şekilde şiddetini artırdığını görebiliyoruz. Rüzgârın da etkisiyle birlikte bu kar yağışı tipiye neden oluyor ve olası özellikle trafikte görüş mesafesini azaltıyor. Bu nedenle bizleri A Haber Radyo'dan dinleyicilerimiz için de bir kez daha hatırlatmakta fayda var; bu tür havalarda özellikle kar lastiği olmadan trafiğe çıkmamaları konusunda bir kez daha bizler de vatandaşlarımızı uyarmış olalım.
Şimdi şunu da söylemekte fayda var; aslında Meteoroloji Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Yapılan açıklama şu şekildeydi: Özellikle yeni yıl gelmeden önce, yani 2026 yılı gelmeden önce, 12'den önce saat 10.30 gibi yani 22.30 civarında İstanbul'a kar yağacağını söylemişti. Fakat 22.30 itibarıyla İstanbul'da kar çok etkili olmadı, hatta yüksek kesimlere dahi yağmadı. Fakat yeni yılla birlikte, yeni yıla girdiğimizin ilk saatlerinden itibaren özellikle Sarıyer, Çekmeköy tarafına kar yağışı etkili olmaya başladı. Ve bulunduğumuz dakikalarda da yine şu anda Seyrantepe'deyiz, Kâğıthane'deyiz, TEM otoyolunda olduğumuzu söyleyelim. Sarıyer istikametine doğru devam ediyoruz. Fakat rüzgârın da etkisiyle birlikte o artık kar yağışının giderek tipiye dönüştüğünün de bir kez daha altını çizmekte fayda var.
Şimdi mevsim normallerinin altında bir sıcaklığın olduğunu söyleyelim. Aslında gündüz saatlerinde sıcaklık yaklaşık 5-6 dereceler civarındaydı. Fakat bulunduğumuz dakika itibarıyla o sıcaklığın 0 derecelere kadar düştüğünü, hatta hissedilen sıcaklığın -2, -3 derecelere kadar düştüğünün altını çizelim. Şimdi şunu da söylemekte fayda var; rüzgârın da hayli etkisi olduğunun altını çizelim. Çünkü rüzgârın da etkisiyle birlikte artık o yağan karla birlikte o görüş mesafesi de düşüyor, özellikle trafikte olan vatandaşlarımız için o görüş mesafesi de düşüyor. Vatandaşlarımızı uyaralım; özellikle o levhalara dikkat etmelerinde fayda var ve şunun da altını çizelim: Özellikle köprü ve viyadüklerde hızlarını düşürerek olası bir gizli buzlanmadan dolayı herhangi bir sıkıntı yaşanmaması adına hızlarını da düşürmelerinde fayda var diyelim. Bizler Sarıyer'e doğru yolculuğumuzu devam ettireceğiz, Sarıyer'den bağlantılarımızı yapmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım."
