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Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki villası kaçak çıktı! Yıkım kararı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 11:16
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Şahan Gökbakar’ın Marmaris’teki villası kaçak çıktı! Yıkım kararı

Şahan Gökbakar, Marmaris'teki orman yangınında canlı yayın yaparak Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Hatta çevreci kahraman bile ilan edilmişti. Ama ormanın ortasına yaptırdığı inşaat kaçak çıktı. Villa için yıkım kararı çıkarken Gökbakar karara itiraz ederek hukuki süreç başlattı. Marmaris Belediyesi'nin davanın devam etmesini gerekçe göstererek yapıyı yıkmadığı belirlendi. Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel konuyu köşesine taşırken "Muhtemelen yıkım kararı çıkar! O koydaki bütün yapılar yıkıldığında Bakanlık'ın yerinde olsam Şahan'ın "Burası özel mülktür" deyip, kimseyi sokmadığı koya "Burası halkın koyudur" diye levha asarım!" ifadelerini kullandı.

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