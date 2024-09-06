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Uğur Akkuş'un eşi Ebru Şallı'dan 'icra' açıklaması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 14:55
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Uğur Akkuş’un eşi Ebru Şallı’dan ’icra’ açıklaması

İş insanı Uğur Akkuş ile Ebru Şallı, 2019 yılında dünyaevine girmişti. Şallı, eşine ait bir icra takibinin kendisine kadar uzandığı yönündeki iddialarla gündem olmuştu. Amerika'dan dönen eski manken Ebru Şallı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

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