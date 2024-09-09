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Müge Anlı'dan Narin Güran açıklaması: Söyleyeceğim tek şey...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 14:17 Güncelleme: 09.09.2024 14:19
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Müge Anlı’dan Narin Güran açıklaması: Söyleyeceğim tek şey...

Türkiye, 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelen acı haberle sarsıldı. Küçük kızın cansız bedeni, köyün yakınındaki dere yatağında çuval içinde bulundu. Yaşanan acı olayın ardından yayın yasağı nedeniyle konuyu ele alamayan Müge Anlı, bugünkü yayınında Narin Güran hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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