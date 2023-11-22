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Haberler Galeri Hollywood’da Filistin ambargosu! Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon’un sözleşmesi feshedildi

Hollywood’da Filistin ambargosu! Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon’un sözleşmesi feshedildi

İşgalci İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tüm dünyadan sesler yükselmeye devam ediyor. Yüz binler zulmün durması için eylemlerine devam ederken ünlü isimler yaptıkları açıklamalarla sivil ölümlerine tepki gösteriyor. Bu isimlerden biri de Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon oldu. Gazze'deki sivil katliamlarına tepki gösteren Sarandon'un birlikte çalıştığı ajansla anlaşması feshedildi.

Giriş Tarihi: 22.11.2023 11:50
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Hollywood’da Filistin ambargosu! Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon’un sözleşmesi feshedildi

Page Six'in haberine göre, artık Susan Sarandon, United Talent Agency tarafından temsil edilmiyor.

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Hollywood’da Filistin ambargosu! Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon’un sözleşmesi feshedildi

Ajans, Filistin'de gerçekleşen sivil ölümlerine dair Sarandon'ın karşı koyan tavrı, ajans çalışanlarını rahatsız etti ve kendisiyle çalışmayı bıraktıkları açıklandı.

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Hollywood’da Filistin ambargosu! Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon’un sözleşmesi feshedildi

Mitingde bir mikrofonla konuşma yapan Susan Sarandon, kalabalığa Filistin karşıtlığının genç yaşta başlayan Amerikan beyin yıkamasının nihai sonucu olduğunu da söyledi.

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Hollywood’da Filistin ambargosu! Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon’un sözleşmesi feshedildi

İsrail'in katliamlarına karşı çıkan ve İsrail devletine birçok kınayıcı sözle karşılık veren Sarandon birçok kişinin de dikkatini çekti.

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Hollywood’da Filistin ambargosu! Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon’un sözleşmesi feshedildi

Mitingde yaptığı konuşmanın ardından gündeme gelen yıldız, internette hem desteklenen hem de eleştiri alan birçok yorumla karşı karşıya kaldı.