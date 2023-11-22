Hollywood’da Filistin ambargosu! Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon’un sözleşmesi feshedildi

İşgalci İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tüm dünyadan sesler yükselmeye devam ediyor. Yüz binler zulmün durması için eylemlerine devam ederken ünlü isimler yaptıkları açıklamalarla sivil ölümlerine tepki gösteriyor. Bu isimlerden biri de Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon oldu. Gazze'deki sivil katliamlarına tepki gösteren Sarandon'un birlikte çalıştığı ajansla anlaşması feshedildi.