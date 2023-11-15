15 Kasım 2023, Çarşamba
Dünyaca ünlü sanatçılar Filistin için ayakta! “Bu tarif edilemez felç edici vahşet!"
İşgalci İsrail'in Gazze'deki katliamlarına sanat dünyasından tepkiler gelmeye devam ediyor. Kadın, çocuk, genç, yaşlı ayırt etmeden binlerce sivili katleden İsrail'e tepki gösteren sanatçılar, "Bu bir savaş değil, bu bir soykırım" diyerek isyan ederken, katliamın durması için ateşkes çağrısında bulunuyor.
Giriş Tarihi: 15.11.2023 12:05 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 12:07
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