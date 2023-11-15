Dünyaca ünlü sanatçılar Filistin için ayakta! “Bu tarif edilemez felç edici vahşet!"

"ONLAR FİLİSTİNLİ, BİNA, YOL YA DA EŞYA DEĞİL"

ABD'li oyuncu ve yönetmen Mark Ruffalo da İsrail Başbakanı Netanyahu'nun geçen pazar yaptığı açıklamaya işaret ederek, "Hayır. Üzgünüm. Bunlar (Filistinliler) 'ikincil hasar' değil, orada doğmuş ve orada yaşayan insanlar ve bu insanların çoğu orada sıkışıp kaldı. Biraz merhametli olun. Onlar Filistinli, bina, yol ya da eşya değil. Onlar insan ve hayatlarını mahvettiğiniz rehineler de öyle. Bu insanlar ikincil hasar da değil." paylaşımını yaptı.