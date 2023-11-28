İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli’nin karnı burnunda pozuna beğeni yağdı

6,5 aylık hamile olan Şefkatli, karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından "İyi pazarlar bizden" notuyla paylaştı. Şefkatli'nin son pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü isme, 'Hamilelik sana çok yakıştı', 'Harika görünüyorsun', 'Maşallah sana' gibi yorumlar yapıldı.

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