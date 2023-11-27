Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural neden yok, ayrıldı mı, hasta mı? Hakan Ural kimdir, kaç yaşında, nereli?

Gündüz kuşağının popüler programları arasında önemli bir yere sahip olan "Neler Oluyor Hayatta" izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Ancak, programın sevilen sunucularından biri olan Hakan Ural'ın ekranlarda görünmemesi, izleyicilerde merak uyandırdı. Hakan Ural'ın neden programda yer almadığı ve "Neler Oluyor Hayatta"dan ayrılıp ayrılmadığı soruları izleyiciler arasında konuşuluyor. İşte detayları...