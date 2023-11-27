27 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural neden yok, ayrıldı mı, hasta mı? Hakan Ural kimdir, kaç yaşında, nereli?

Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural neden yok, ayrıldı mı, hasta mı? Hakan Ural kimdir, kaç yaşında, nereli?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.11.2023 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
ABONE OL
Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural neden yok, ayrıldı mı, hasta mı? Hakan Ural kimdir, kaç yaşında, nereli?

Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın sunduğu gündüz kuşağı programı olan "Neler Oluyor Hayatta" geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor. Ancak, Hakan Ural'ın ekranlarda yer almamasıyla ilgili ortaya çıkan sorular da araştırılıyor. İzleyiciler tarafından merak edilen "Hakan Ural neden yok?" sorusu yoğunlukla aratılıyor. Peki Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural neden yok, ayrıldı mı, hasta mı?

Gündüz kuşağının popüler programları arasında önemli bir yere sahip olan "Neler Oluyor Hayatta" izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Ancak, programın sevilen sunucularından biri olan Hakan Ural'ın ekranlarda görünmemesi, izleyicilerde merak uyandırdı. Hakan Ural'ın neden programda yer almadığı ve "Neler Oluyor Hayatta"dan ayrılıp ayrılmadığı soruları izleyiciler arasında konuşuluyor. İşte detayları...


27 Kasım Pazartesi günü Hakan Ural'ın Neler Oluyor Hayatta programında yer almaması merak konusu oldu.

Ural, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu paylaşımı yaptı:

"Soğuk algınlığı nedeniyle yayında olamayacağım. İlk fırsatta iyileşip, en kısa zamanda görüşmek üzere..."

HAKAN URAL KİMDİR?

Hakan Ural, 10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası ünlü şarkıcı Selçuk Ural'dır.

16 yaşında mankenlik kariyerine başlayan Hakan Ural, ardından Yeşilçam'dan gelen tekliflere rağmen okulu nedeniyle Amerika'ya gitti ve döndü. 1986 yılında Banu Alkan ile başrolü paylaştığı "Mavi Yolculuk" filmiyle dikkat çeken Hakan Ural, 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok ünlü isimle başrol oynayarak tanınmış bir oyuncu oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA