Dilan Polat ve Engin Polat’a ikinci şok! Azmettiricilikten tutuklandılar
Kara para aklama davasında tutuklu yargılanan Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yeni gelişme yaşandı. Banu Parlak’ın Bahçeşehir’de bulunan güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin soruşturmada azmettirici olarak yargılanan Dilan Polat, eşi Engin Polat ve babası Sezgin Polat adliyeye getirildi. Uzun süren ifade işleminin ardından mahkemeye sevk edilen çift, bir kez daha tutuklandı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan Banu Parlak'a ait güzellik merkezinin 1 Ekim'de saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmasına yönelik soruşturma başlattı.
BİR KEZ DAHA TUTUKLANDILAR
Dilan, Engin ve Sezgin Polat, soruşturma kapsamında ifadeleri alınması amacıyla tutuklu bulundukları Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan jandarma eşliğinde Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi.
Yoğun güvenlik önlemleri altında Küçükçekmece Adalet Sarayı'na getirilen şüpheliler Engin Polat, Dilan Polat ve Sezgin Polat sırayla Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısına ifade verdi.
İfadeye ilk olarak Engin Polat'ın babası Sezgin Polat girdi. Yaklaşık 45 dakika ifade veren Polat'ın ardından oğlu Engin Polat ifadeye girdi. Yaklaşık 40 dakika ifade veren Engin Polat'ın ardından ise son olarak Dilan Polat ifadeye girdi. En uzun ifadeyi ise Dilan Polat verdi. Yaklaşık 1 saat ifade veren Dilan Polat'ın yöneltilen hiçbir suçlamayı kabul etmediği öğrenilirken, "Kurşunlama olayıyla bir ilgimiz yok" dediği bildirildi.
Şüpheliler ifadelerinin ardından, "silahlı saldırıya azmettirme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İkili, silahlı saldırıya azmettirme suçundan bir kez daha tutuklandı.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan Banu Parlak'a ait güzellik merkezine 1 Ekim'de gelen motosikletli şüpheliler saat 02.00 ve 04.30 sıralarında iş yerine 2 kere silahla ateş açmıştı. Camına 5 kurşun isabet eden güzellik merkezinde hasar oluşmuştu.
Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 5 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler, "suç örgütüne üye olmak", "örgüt faaliyeti kapsamında silahla tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat ile Sezgin Polat, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
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