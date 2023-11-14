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Engin - Dilan Polat soruşturmasında yeni gelişme! Serbest mi kalacaklar?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.11.2023 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023
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Engin - Dilan Polat soruşturmasında yeni gelişme! Serbest mi kalacaklar?

Son dakika haberine göre Engin - Dilan Polat'ın tutuklanmasına neden olan soruşturmada, Polat çiftinin avukatı tutukluluklara itiraz etti. Mahkeme itirazla ilgili kararını henüz açıklamadı.

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