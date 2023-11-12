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MASAK raporu çıktı gözyaşlarına boğuldu! Dilan Polat soruşturmasında dikkat çeken ‘altın tozlu kahve’ detayı

Dilan Polat 21 Eylül'de katıldığı bir programda altın tozlu kahve içip günde 750 bin lira harcadığını açıklamıştı. İfadeleri sonrası MASAK'ın radarına giren Polat ve ailesi hakkında inceleme başlatılmıştı. Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat'ın hakkında inceleme talimatı verildiği gün ise gözyaşları içinde "Alın teriyle çalışıyoruz, her şeyimiz şeffaf" diyerek video çekip paylaşım yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.11.2023 08:22 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 08:56
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MASAK raporu çıktı gözyaşlarına boğuldu! Dilan Polat soruşturmasında dikkat çeken ‘altın tozlu kahve’ detayı

Dilan-Engin Polat ve beraberindeki şüphelilere yönelik hazırlanan MASAK raporuyla ilgili önemli bir ayrıntı ortaya çıktı.

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MASAK raporu çıktı gözyaşlarına boğuldu! Dilan Polat soruşturmasında dikkat çeken ‘altın tozlu kahve’ detayı

Dilan Polat'ın 2 ay önce ağlayarak çektiği "Bizim devletimize var ya boynumuz kıldan ince. Bizim her şeyimiz çok şeffaf. Devletini vatanını çok seven bir aileyiz" temalı videosunun, MASAK'ın rapor hazırlama talimatı verildiği gün çekildiği ortaya çıktı.

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MASAK raporu çıktı gözyaşlarına boğuldu! Dilan Polat soruşturmasında dikkat çeken ‘altın tozlu kahve’ detayı

Tam da MASAK müfettişlerinin harekete geçtiği 26 Eylül günü alışılmadık yumuşak bir tonda video mesaj paylaşan Polat'ın MASAK'ın radarına ise 21 Eylül'deki altın tozlu kahve şovu ve günlük 750 bin lira harcadığını söylediği programdaki ifadeleri sonrası girdiği öğrenildi.

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MASAK raporu çıktı gözyaşlarına boğuldu! Dilan Polat soruşturmasında dikkat çeken ‘altın tozlu kahve’ detayı

Dilan Polat'ın hakkında MASAK raporu hazırlanması için talimat verildiği gün sosyal medyadan paylaştıkları ise akıllarda soru işareti bıraktı.

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MASAK raporu çıktı gözyaşlarına boğuldu! Dilan Polat soruşturmasında dikkat çeken ‘altın tozlu kahve’ detayı

ALTIN TOZLU KAHVE DİKKAT ÇEKTİ

21 Eylül tarihinde Altın tozuna bulanmış kahveyle programa çıkan ve kıyafetine 350 bin lira ödediğini belirten Dilan Polat, "Bu kahve aslında hiçbir işe yaramıyor. Gıcık olduğum insanlar için içiyorum. Sırf birilerini rahatsız etmek için yapıyorum" şeklinde cevap vermiş ve takındığı tavırla kamuoyunun çoğunu rahatsız etmişti.