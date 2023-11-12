HaberlerGaleriMASAK raporu çıktı gözyaşlarına boğuldu! Dilan Polat soruşturmasında dikkat çeken ‘altın tozlu kahve’ detayı
MASAK raporu çıktı gözyaşlarına boğuldu! Dilan Polat soruşturmasında dikkat çeken ‘altın tozlu kahve’ detayı
Dilan Polat 21 Eylül'de katıldığı bir programda altın tozlu kahve içip günde 750 bin lira harcadığını açıklamıştı. İfadeleri sonrası MASAK'ın radarına giren Polat ve ailesi hakkında inceleme başlatılmıştı. Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat'ın hakkında inceleme talimatı verildiği gün ise gözyaşları içinde "Alın teriyle çalışıyoruz, her şeyimiz şeffaf" diyerek video çekip paylaşım yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.11.2023 08:22Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 08:56