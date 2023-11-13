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Dilan-Engin Polat soruşturmasının ucu nereye uzanacak? Kıbrıs-Gürcistan-Dubai üçgeni

Türkiye günlerdir Dilan Polat ve Engin Polat çiftini konuşuyor. Lüks araçlar, gösterişli yaşamlar ve sınırsızca para harcamanın kaynağı merak edilirken; yürütülen soruşturmada kara para aklama, yasa dışı bahis oynatma, vergi kaçakçılığı gibi birçok suçlama ile tutuklamalar geldi. Peki Polat çifti hakkında başlatılan soruşturmanın ucu nereye uzanacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.11.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 09:47
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Dilan-Engin Polat soruşturmasının ucu nereye uzanacak? Kıbrıs-Gürcistan-Dubai üçgeni

Geçtiğimiz günlerde başlatılan soruşturmanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan-Engin Polat çiftiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dilan-Engin Polat soruşturmasının ucu nereye uzanacak? Kıbrıs-Gürcistan-Dubai üçgeni

MASAK raporunun sızmasıyla birlikte haklarındaki soruşturmalar ve para trafiği ifşa olan ikili hakkında birden fazla suçlama bulunuyor. İşin ucunun nereye uzanacağı da merak edilirken, Hürriyet Gazetesi yazarlarından Abdulkadir Selvi Dilan-Engin Polat ile ilgili soruşturmada dikkat çeken "Kıbrıs-Gürcistan-Dubai" üçgenini yazdı.

İşte yazısının o bölümü

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Dilan-Engin Polat soruşturmasının ucu nereye uzanacak? Kıbrıs-Gürcistan-Dubai üçgeni

KOZMETİK ÇETESİ
Hiçbir çete devletten güçlü değil. Yeni nesil suç örgütleri olan, sosyal medyada ünlü olan kozmetik çeteleri hiç değil. Şimdilik küçükler ama örümcek ağı gibi her tarafı sarabilirler. O zaman bunlarla mücadele daha zor olur.

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Dilan-Engin Polat soruşturmasının ucu nereye uzanacak? Kıbrıs-Gürcistan-Dubai üçgeni

BAHİS ÇETESİNE UZANIR MI?
Dilan Polat'ın sonradan görmeliği, TikTok'ta yayınladığı videolar, aşırı harcamaları, lükse, gösterişe olan düşkünlüğü, magazin malzemesi olarak izlenmesi çekici olabilir. Ama bu işin diğer ucu Gürcistan ve Kıbrıs'a uzanabilir. Bahis çetesi ile ilişkileri mercek altına alınabilir.

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Dilan-Engin Polat soruşturmasının ucu nereye uzanacak? Kıbrıs-Gürcistan-Dubai üçgeni

Zaten alınmazsa zincirin en büyük halkası eksik bırakılmış olur. Dilan Polat'a neden Kıbrıs, Gürcistan ve Dubai'ye gittikleri soruluyor. İkna edici bir cevap veremiyor. Soruşturma derinleşince orada kimlerle irtibat kurdukları ortaya çıkarsa, fotoğrafın diğer kareleri de tamamlanmış ve gerçek tablo ortaya çıkmış olacak.