Dilan-Engin Polat soruşturmasının ucu nereye uzanacak? Kıbrıs-Gürcistan-Dubai üçgeni

KOZMETİK ÇETESİ

Hiçbir çete devletten güçlü değil. Yeni nesil suç örgütleri olan, sosyal medyada ünlü olan kozmetik çeteleri hiç değil. Şimdilik küçükler ama örümcek ağı gibi her tarafı sarabilirler. O zaman bunlarla mücadele daha zor olur.