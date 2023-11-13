13 Kasım 2023, Pazartesi
Dilan-Engin Polat soruşturmasının ucu nereye uzanacak? Kıbrıs-Gürcistan-Dubai üçgeni
Türkiye günlerdir Dilan Polat ve Engin Polat çiftini konuşuyor. Lüks araçlar, gösterişli yaşamlar ve sınırsızca para harcamanın kaynağı merak edilirken; yürütülen soruşturmada kara para aklama, yasa dışı bahis oynatma, vergi kaçakçılığı gibi birçok suçlama ile tutuklamalar geldi. Peki Polat çifti hakkında başlatılan soruşturmanın ucu nereye uzanacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.11.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 09:47
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