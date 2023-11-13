Dilan Polat hakkında bomba iddia! 'Ortada çok büyük para var' diyerek açıkladı: Her gün 30 avukat...

Kara para aklama iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Cezaevine giren Dilan Polat'ın, çocuklarından biriyle görüştüğü ortaya çıktı. Saldırı ihtimaline karşı 16 kişilik koğuşta 5 kişi kaldıkları vurgulandı. Öte yandan her gün 30 avukatın Dilan Polat ile görüşmek istediği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 13.11.2023 16:24 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 16:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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