Disney Plus’a tek kelime edemeyen Birce Akalay kendisini eleştirenlere sert çıktı: Haddinizi aşmayın
Disney Plus’ın 29 Ekim’de yayınlanması planlanan Atatürk dizisi, Ermeni lobisinin baskıları nedeniyle iptal oldu. Skandal karara sosyal medyadan tepki yağarken binlerce kişi aboneliğini iptal etti. Ancak sözde Atatürkçü sanatçılar işsiz kalırım korkusuyla tek kelime edemedi. Konu hakkında kendisine soru soran muhabirlere sinirlenen Akalay’ın “Fikrimi beyan etmek isteseydim sosyal medyadan yapardım” sözleri bir kez daha tepki topladı. Gelen eleştirilere sinirlenen oyuncu “Haddinizi aşmayın” diyerek çıkıştı.
FOX'un dijital yayın platformu Disney Plus, ülkemizin ulusal değerlerini hiçe saydı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının anlatıldığı Atatürk dizisini hiçbir gerekçe göstermeden yayından kaldırdı. 8 milyar dolar harcanan, yayın günü bile belli olan dizinin, Ermeni lobisinin baskıları sonucu yayından kaldırıldığı ortaya çıktı.
ATATÜRK'E BÜYÜK SAYGISIZLIK!
Türkiye'ye ve Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan bu saygısızlık, büyük tepki aldı. Dizinin 29 Ekim'de FOX TV'de yayınlanacağı açıklansa da Türk halkı, Atatürk'e yapılan saygısızlığa sessiz kalmadı. Abonelikler birer birer iptal edildi, boykot çağrısı yapıldı.
SÖZDE ATATÜRKÇÜLERDEN SES YOK
Tüm Türkiye'nin tek yürek olup tepki göstermesi gereken bu saygısızlığa muhaliflerden ve her fırsatta Atatürkçü olduklarını iddia eden sanatçılardan 'çıt' çıkmadı… Disney Plus'ın skandal kararına karşı hiçbir tepki göstermeyen isimlere 'Cüzdan Atatürkçüleri' denilerek tepki yağdı.
O isimler arasında oyuncu Birce Akalay da vardı. Dijital platformda yayınlanan bir dizide rol alan Birce Akalay, Disney Plus'ın yaptığı saygısızlığa sessiz kaldı.
"FİKRİMİ BEYAN ETMEK İSTEDEYDİM..."
Günler sonra bir yaptığı açıklamada ise Atatürk dizisini kaldıran platforma tek kelime etmedi "Ben bu konuyla alakalı fikrimi beyan etmek isteseydim sosyal medya hesaplarımdan yapabiliyorum" ifadesini kullandı.
Gazetecilere 'Sorunuzu reddediyorum' çıkışı yapan Birce Akalay, 'Ata kızı' olduğunu vurguladı. "Mevzu bahis Atatürk olduğu zaman ben ata kızıyım zaten. Çok fazla altını çizmeye gerek yok diye düşünüyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.
Sözleriyle tepki çeken Birce Akalay, bu kez sosyal medyadan 'fikrini beyan etme gereği duyarak' açıklama yaptı.
Bir kez daha Atatürk sevgisini vurgulayan Akalay "Bugün bu coğrafyada sahip olabildiğim bağımsızlığın mimarı, kelimelere sığdıramadığım, Ata'm ile aramdaki ilişkiye dair mesnetsiz söylemlere hiçbir koşulda tahammül etmem söz konusu değildir. Bu sorgulanamaz. Lütfen rica ediyorum olduğumuz yerden bir rüzgara kapılıp haddimizi aşmayalım. O hudut hele ki sosyal medyadan aşılacak bir hudut hiç değildir" ifadelerini kullandı.
Kendisini eleştirenlere 'haddinizi aşmayın' diyerek tehditler yağdıran Birce Akalay'ın Disney Plus'a yine tek bir kelime etmemesi dikkatlerden kaçmadı.
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