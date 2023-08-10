Disney Plus’a tek kelime edemeyen Birce Akalay kendisini eleştirenlere sert çıktı: Haddinizi aşmayın

SÖZDE ATATÜRKÇÜLERDEN SES YOK

Tüm Türkiye'nin tek yürek olup tepki göstermesi gereken bu saygısızlığa muhaliflerden ve her fırsatta Atatürkçü olduklarını iddia eden sanatçılardan 'çıt' çıkmadı… Disney Plus'ın skandal kararına karşı hiçbir tepki göstermeyen isimlere 'Cüzdan Atatürkçüleri' denilerek tepki yağdı.

O isimler arasında oyuncu Birce Akalay da vardı. Dijital platformda yayınlanan bir dizide rol alan Birce Akalay, Disney Plus'ın yaptığı saygısızlığa sessiz kaldı.