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Afra Saraçoğlu güzeller listesine giremedi fanları çıldırdı!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.08.2023
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Afra Saraçoğlu güzeller listesine giremedi fanları çıldırdı!

Yapay zeka, oyunculukları kadar güzellikleriyle de dikkat çeken kadın oyuncularla ilgili bir liste hazırladı. Bergüzar Korel, Demet Özdemir ve Seranay Sarıkaya gibi isimlerin olduğu listede Afra Saraçoğlu’nun yer almaması fanlarını çıldırttı...

Yapay zeka, hem televizyon dizilerinde hem de sinema filmlerinde başarılarıyla adından söz ettiren kadın oyuncuları güzelliklerine göre listeledi. "Türkiye'nin En Güzel 11 Kadın Oyuncusu" listesinde yer alan oyuncular kadar yer almayanlar da konuşuldu.

Sırasıyla listede; Hande Erçel, Tuba Büyüküstün, Beren Saat, Hazal Kaya, Fahriye Evcen, Cansu Dere, Bergüzar Korel, Demet Özdemir, Bensu Soral, Serenay Sarıkaya ve Elçin Sangu kendine yer buldu.



AFRA YOK!
Özellikle bir ünlünün bu listede yer almaması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Son dönemin popüler isimlerinden olan ve doğal güzelliğiyle beğeni toplayan Afra Saraçoğlu'nun listede yer almaması hayranlarını kızdırdı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, yaptıkları yorumlarla Saraçoğlu'nun listede yer almamasına tepki gösterdi. Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları listeyi onaylarken bazıları sıralamanın yanlış olduğunu savundu.

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