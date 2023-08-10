Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman başlayacak?
"Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Star TV'nin gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle çok sevilen dizisi "Yalı Çapkını" 9 Haziran akşamı sezon finali yapmıştı. Şimdilerde tatilde olan Afra Saraçoğlu ise sete çıkacakları tarihi açıkladı. Peki, Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman başlayacak?
"Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman başlayacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisi, 9 Haziran Cuma akşamı yayınlanan 36. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Peki, Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman başlayacak?
Sezon finali sonrası tatile çıkan ve yorgunluk atan dizi ekibinden Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ekibinin ne zaman sete çıkacağını duyurdu.
Yalı Çapkını'nda "Seyran Korhan" karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, bir aksilik yaşanmazsa 15 Ağustos haftasında çekimlerin başlayacağını duyurdu.
YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
36. bölümüyle sezon finali yapan Yalı Çapkını'na Seyran ile kaçmaya çalışan Ferit'in Tarık tarafından vurulması damga vurdu. İşte Yalı Çapkını sezon finalinde yaşananlar...
Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Star TV dizisi Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.
Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.
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- Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman başlayacak?
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