"Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman başlayacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisi, 9 Haziran Cuma akşamı yayınlanan 36. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Peki, Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman başlayacak?