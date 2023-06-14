Fenerbahçeli futbolcu Luan Peres’in eşinin Ayasofya’daki duası gerçek oldu! Mucize bebek dünyaya geldi

Fenerbahçe Spor Kulübü ise sosyal medyada çiftin bebeklerinin dünyaya geldiğini müjdeleyerek, "Futbolcumuz Luan Peres'in kızı oldu. Futbolcumuzun eşi Gabriela Merjam, Sofia adını verdikleri bir kız çocuk dünyaya getirdi. Gabriela ve Luan çiftini tebrik ediyor, Sofia'ya sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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