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Fenerbahçeli futbolcu Luan Peres'in eşinin Ayasofya’daki duası gerçek oldu! Mucize bebek dünyaya geldi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.06.2023
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Fenerbahçeli futbolcu Luan Peres’in eşinin Ayasofya’daki duası gerçek oldu! Mucize bebek dünyaya geldi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luan Peres ve eşi Gabriela Merjam'dan güzel haber geldi. Anne olma hayali kuran ancak hamile kalamadığını belirten Gabriela Merjam, geçtiğimiz yıl Ayasofya Camii’ne giderek dua etmişti. Duası kabul olan Merjam ve Peres’in mucize kızları bugün dünyaya geldi.

Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Luan Peres ve eşi Gabriela Merjam'dan sevindiren haber geldi. Bir süredir anne olmanın hayalini kuran Gabriela Merjam, hamile kalamadığını belirterek hayranlarını üzmüştü.

AYASOFYA MUCİZESİ GERÇEK OLDU

Geçtiğimiz ağustos ayında Ayasofya Camii'ne giderek dua eden Merjam'ın duası kabul oldu.

"KIZIMIZIN ADINI SOFİA KOYACAĞIM"

Ayasofya Camii'nde anne olmayı dileyen Merjam yaşadığı mucizeyi, "Bir türlü hamile kalamıyordum. Ayasofya Camii'nde anne olabilmeyi diledim. Kısa süre sonra da hamile kaldığımı öğrendim. Bu benim için mucize. Kızımızın adını Sofia koyacağım" sözleriyle anlattı.

"SAĞLIKLI VE UZUN BİR ÖMÜR DİLİYORUZ"

Mucizevi bir şekilde anne olacağını öğrenen ünlü çift, mutluluklarını sosyal medyada paylaştı.

Fenerbahçe Spor Kulübü ise sosyal medyada çiftin bebeklerinin dünyaya geldiğini müjdeleyerek, "Futbolcumuz Luan Peres'in kızı oldu. Futbolcumuzun eşi Gabriela Merjam, Sofia adını verdikleri bir kız çocuk dünyaya getirdi. Gabriela ve Luan çiftini tebrik ediyor, Sofia'ya sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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