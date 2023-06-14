Fenerbahçeli futbolcu Luan Peres'in eşinin Ayasofya’daki duası gerçek oldu! Mucize bebek dünyaya geldi
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luan Peres ve eşi Gabriela Merjam'dan güzel haber geldi. Anne olma hayali kuran ancak hamile kalamadığını belirten Gabriela Merjam, geçtiğimiz yıl Ayasofya Camii’ne giderek dua etmişti. Duası kabul olan Merjam ve Peres’in mucize kızları bugün dünyaya geldi.
Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Luan Peres ve eşi Gabriela Merjam'dan sevindiren haber geldi. Bir süredir anne olmanın hayalini kuran Gabriela Merjam, hamile kalamadığını belirterek hayranlarını üzmüştü.
AYASOFYA MUCİZESİ GERÇEK OLDU
Geçtiğimiz ağustos ayında Ayasofya Camii'ne giderek dua eden Merjam'ın duası kabul oldu.
"KIZIMIZIN ADINI SOFİA KOYACAĞIM"
Ayasofya Camii'nde anne olmayı dileyen Merjam yaşadığı mucizeyi, "Bir türlü hamile kalamıyordum. Ayasofya Camii'nde anne olabilmeyi diledim. Kısa süre sonra da hamile kaldığımı öğrendim. Bu benim için mucize. Kızımızın adını Sofia koyacağım" sözleriyle anlattı.
"SAĞLIKLI VE UZUN BİR ÖMÜR DİLİYORUZ"
Mucizevi bir şekilde anne olacağını öğrenen ünlü çift, mutluluklarını sosyal medyada paylaştı.
Fenerbahçe Spor Kulübü ise sosyal medyada çiftin bebeklerinin dünyaya geldiğini müjdeleyerek, "Futbolcumuz Luan Peres'in kızı oldu. Futbolcumuzun eşi Gabriela Merjam, Sofia adını verdikleri bir kız çocuk dünyaya getirdi. Gabriela ve Luan çiftini tebrik ediyor, Sofia'ya sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ tercih sonuçları Haziran ayında açıklanır mı?
- Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Survivor 2023 kim, hangi yarışmacı kazandı? Survivor 2023 şampiyon kim oldu? Nefise mi, Özgür mü 1. oldu? Acun Ilıcalı açıklıyor...
- Survivor şampiyonluk ödülü ne kadar, kaç TL 2023? Survivor şampiyonu ne kadar ödül alıyor?
- DGS geç başvuru ekranı açıldı mı? DGS geç başvuruları başladı mı, ne zaman?
- AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF final sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Aile destek ödemeleri başvuruları devam ediyor mu, uzatıldı mı? Aile Destek ödemeleri Temmuz ayında bitecek mi 2023?
- Asgari ücret ikramiyesi onaylandı mı son dakika? Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi?
- 2000 sonrasına kademeli emeklilik müjdesi geldi! Prim, yıl ve yaş şartı hesaplandı! 1999 - 2001 - 2002 sonrası sigortalılar dikkat! Şanslı grup...
- Emekli maaş zammında yeni hesap çıktı! 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur emeklisine zam müjdesi! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...
- Okullarda son hafta yoklama alınır mı, devamsızlık yazılır mı? 12-16 Haziran'da yoklama alınacak mı?
- Lise 12. sınıf diploma nasıl alınır? 2023 MEB lise diploması ne zaman verilir? e-Devlet mezuniyet belgesi sorgulama ekranı