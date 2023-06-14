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Ezgi Şenler ve Buray aşklarını resmen ilan etti! 'Çok yakışmışlar'

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.06.2023
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Ezgi Şenler ve Buray aşklarını resmen ilan etti! ’Çok yakışmışlar’

Atv’nin yeni dizisi Üvey Anne ile ekrana dönmeye hazırlanan Ezgi Şenler’den ilan-ı aşk geldi! Bir süredir şarkıcı Buray ile birliktelik yaşadığı iddia edilen güzel oyuncu, dün akşam düzenlenen ödül törenine el ele katıldı. İşte Buray ve Ezgi Şenler'in el ele kameraya yansıyan o anları!

Üvey Anne dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Ezgi Şenler, şarkıcı Buray ile aşkını resmen ilan etti.

Dün akşam düzenlenen davete el ele katılan çift, bütün dikkatleri üzerine çekti. Basın mensuplarına poz veren ikili büyük beğeni topladı.

Ezgi Şenler ve Buray aşkı magazin basınına bomba gibi düştü. Uzun süredir adı kimseyle anılmayan şarkıcı Buray, aşkı Ezgi Şenler'de buldu.

Buray, katıldıkları davette sevgilisi Şenler'in yanağını öptüğü bir fotoğrafı paylaştı. Ezgi Şenler'in de fotoğrafı paylaşmasıyla aşk belgelenmiş oldu.

Ünlü çifte 'İşte yılın aşkı', 'Çok yakışmışlar' gibi yorumlar yapıldı.

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