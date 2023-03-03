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Orhan Gencebay asrın felaketi sonrası duygularını notalara döktü! "Ey vatanım sen benim cennetimsin"

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.03.2023
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Orhan Gencebay asrın felaketi sonrası duygularını notalara döktü! Ey vatanım sen benim cennetimsin

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde binlerce can hayatını kaybetti.Asrın felaketi olarak adlandırılan dehşetin ardından Türkiye tek yürek oldu. Ünlü isimler de verdikleri desteklerle ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Müziğimizin usta ismi Orhan Gencebay yine unutulmayacak bir esere imza attı.

Ülke olarak canımız yanıyor kayıplarımız karşısında. Acı paylaşınca bitmez ama azalır. İşte biz de tam bu noktadayız, deprem felaketinde zarar görenlerin hem acısını paylaşıyor hem de yaraları sarmaya çalışıyoruz. Yardımlaşmanın, beraberlik içinde yaraları sarmanın ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu bir kez daha gördük. Hangi görüşe sahip olursak olalım, acının rengi tektir. Bu gerçekle bakarsak yaşananlara zaten acımızın da yaralarımızın da ortak olduğunu görürüz.

Sabah'ın haberine göre, müziğin usta ismi Orhan Gencebay yine unutulmayacak bir esere imza attı. Depremden dolayı son derece üzgün olduğunu belirten Orhan Gencebay şunları söyledi:

"Allah bize bir daha böyle bir felaket yaşatmasın. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Ülke olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz gereken bir süreçteyiz. Devletimizle, milletimizle hep beraber aynı duyarlılıkta olmalıyız. Gün ayrışma günü değil, gün birlik ve beraberlik günüdür. Bunu da hep korumalıyız. Sanatçılar böyle dönemlerde eserler üretir. Benim de hem vicdanlarımıza hem de gönüllerimize hitap edecek olan 'Canım Türkiye'm' şarkımı, çok yakında yayınlayacağım. Ülkem için ağıt niteliğinde bir şarkıdır."

Gencebay, "Canım Türkiye'm vatanımızı, devletimizi, milletimizi anlatan bir şarkı. Bu beraberlik bitmesin diye yaptım bu şarkıyı. Unutmayalım, Türkiye'miz çok güçlü bir ülke, geçmişte böyleydi, gelecekte de böyle olacak.... Türkiye'mizin zayıf düşmesini bekleyenlere inat, birlik içinde olalım. Vatan, millet, devlet ve ecdadımız konusunda olağanüstü duyarlı bir insanım. Bu duyarlılığa içinden geçtiğimiz dönemde de çok ihtiyacımız var. Türkiye Cumhuriyeti her zorluğun üstesinden gelebilecek kuvvettedir. Güçlü ülkemiz ilelebet ayakta kalacaktır. Rica ediyorum, bu süreçte kimse kimseyi siyasi görüşleriyle değerlendirmesin, bu cennet ülke hepimizin." ifadelerini kullandı.

CANIM TÜRKİYEM

Sen benim cennetim hür vatanımsın
Sen benim ecdadımın yadigarısın
Varlığım uğruna armağan olsun
Vatanım toprağım Canım Türkiyem
Uğrunda can veren canlarımızla
Çıktık sonsuza bayrağımızla
Allah'ın yolunda imanımızla
Biz bize yeteriz canım Türkiyem
Hem ekmeğim hem suyumsun
Vazgeçilmez namusumsun
Aşığınım dünya duysun
Canım Türkiyem
Biz bir ölürüz bin diriliriz
Biz senin ebedi askerleriniz
Biz şehadeti de gurur biliriz
Gururum onurum Canım Türkiyem
Uğrunda can veren canlarımızla
Çıktık sonsuza bayrağımızla
Allah'ın yolunda imanımızla
Biz bize yeteriz canım Türkiye'm
Hem ekmeğim hem suyumsun
Vazgeçilmez namusumsun
Aşığınım dünya duysun
Canım Türkiyem

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