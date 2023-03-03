Orhan Gencebay asrın felaketi sonrası duygularını notalara döktü! "Ey vatanım sen benim cennetimsin"

Sabah'ın haberine göre, müziğin usta ismi Orhan Gencebay yine unutulmayacak bir esere imza attı. Depremden dolayı son derece üzgün olduğunu belirten Orhan Gencebay şunları söyledi:

"Allah bize bir daha böyle bir felaket yaşatmasın. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Ülke olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz gereken bir süreçteyiz. Devletimizle, milletimizle hep beraber aynı duyarlılıkta olmalıyız. Gün ayrışma günü değil, gün birlik ve beraberlik günüdür. Bunu da hep korumalıyız. Sanatçılar böyle dönemlerde eserler üretir. Benim de hem vicdanlarımıza hem de gönüllerimize hitap edecek olan 'Canım Türkiye'm' şarkımı, çok yakında yayınlayacağım. Ülkem için ağıt niteliğinde bir şarkıdır."