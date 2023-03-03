Yalı Çapkını 22. bölüm CANLI İZLE! 3 Mart Star TV Yalı Çapkını son bölüm FULL HD tek parça izle!
Yalı Çapkını 22. bölümü izlemek isteyen hayranları araştırmalarını sıklaştırdı. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı dizinin yeni bölüm fragmanı heyecan uyandırdı. İşte, Yalı Çapkını 22. bölümü izlemek için detaylar!
Yalı Çapkını son bölümü izlemek için detaylar merak ediliyor. Başrollerinde; Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizi bu bu akşam 22. bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Yeni bölümde "Latif Ağa'nın yalıda işleri ele alışı başta Sultan olmak üzere Şefika ve diğerlerinin de zoruna gider.". Heyecan fırtınasına neden olacak dizinin yeni bölümü için detayları haberimizde derledik. Peki, Yalı Çapkını izlemek için detaylar!
Yeni işe ve yeni düzenine alışmaya çalışan Ferit; bir taraftan da Seyran'la yakınlaşmanın yollarını arar.
Latif Ağa'nın yalıda işleri ele alışı başta Sultan olmak üzere Şefika ve diğerlerinin de zoruna gider. İfakat'ın ise bu durumla ilgili yeni bir planı vardır.
YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Seyran ile konuştuktan sonra duyduklarından hem öfkelenen hem de etkilenen Halis Ağa, yalıda ve işyerinde yeni kurallar getirir. Ferit'i de işlere dahil eden Halis Ağa'nın sözleri çok ağır olur. Seyran ise kendinden beklenmeyen bir hamle yapar. Suna ile Abidin'in arasındaki duygular yoğunlaşır.
YALI ÇAPKINI FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Henüz yayınlanmadı. Açıklama sonrasında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
YALI ÇAPKINI CANLI İZLE
https://www.startv.com.tr/canli-yayin
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- Yalı Çapkını 22. bölüm CANLI İZLE! 3 Mart Star TV Yalı Çapkını son bölüm FULL HD tek parça izle!
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