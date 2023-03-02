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Sarp Apak acısını paylaştı: Can kayıplarımız var

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.03.2023
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Sarp Apak acısını paylaştı: Can kayıplarımız var

Türkiye'yi yüreğini yakan depremlerin ilk gününden beri bölgedeki insanların yardımına koşan isimlerden olan Sarp Apak, önceki akşam eşi Bengisu Uzunöz ve oğlu Güney Apak ile birlikte bir mekan çıkışında görüntülendi. Ailesinin Hatay ve Adanalı olduğunu söyleyen oyuncu yakınlarını kaybettiklerini belirtti.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük bir yıkım yaşayan Hatay, 20 Şubat akşamı da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Ünlü isimler depremzedelerin yardımına koşmak için seferber olurken ilk günden beri çalışan isimlerden biri de Sarp Apak oldu.

EŞİ VE OĞLUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

'Yalan Dünya', 'Avrupa Yakası' ve 'Kavak Yelleri' gibi yapımlarda rol alan Sarp Apak, geçtiğimiz akşam eşi Bengisu Uzunöz ve oğlu Güney Apak ile birlikte Armutlu'daki bir mekan çıkışında objektiflere takıldı.

"CAN KAYIPLARIMIZ VAR"

Basın mensuplarıyla sohbet eden Apak, şu ifadeleri kullandı:

"Benim ailem de Hataylı ve Adanalı, Bizde kayıp yok birinci çemberden ama tanıdığımız insanlardan can kayıplarımız var. Çok üzgünüz. Çok kötü bir tablo olduğunu hepimiz biliyoruz."

"Git gide hayatımız normalleşecek ama oralar yalnızlaştığı anda tekrar bütün millet olarak devreye girmemiz gerekecektir."

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