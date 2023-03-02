Sarp Apak acısını paylaştı: Can kayıplarımız var

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük bir yıkım yaşayan Hatay, 20 Şubat akşamı da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Ünlü isimler depremzedelerin yardımına koşmak için seferber olurken ilk günden beri çalışan isimlerden biri de Sarp Apak oldu.