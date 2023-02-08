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Haberler Galeri Tüm Türkiye omuz omuza! İş ve sanat camiası afet bölgesi için seferberlik başlattı

Tüm Türkiye omuz omuza! İş ve sanat camiası afet bölgesi için seferberlik başlattı

Türkiye deprem yaralarını sarmak için tek yürek oldu. Binlerce kişi ekiplere yardım için bölgeye giderken iş ve sanat dünyası seferberlik başlattı. Pek çok kurum ve kuruluş yardım kampanyaları düzenlerken birçok ünlü isim de bu kampanyalara hem maddi hem manevi destek verdi. İşte deprem bölgesine yardım için adeta seferber olan iş ve sanat dünyası...

Giriş Tarihi: 08.02.2023 12:47 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 13:07
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Tüm Türkiye omuz omuza! İş ve sanat camiası afet bölgesi için seferberlik başlattı

Türkiye ardı ardına gerçekleşen yıkıcı büyüklükteki depremler ile acıya boğuldu! Son yılların en büyük depremlerinden birini 6 Şubat saat 4.17'de yaşadı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Hatay, Diyarbakır, Malatya ve çevre illerde de çok şiddetli hissedildi.

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Tüm Türkiye omuz omuza! İş ve sanat camiası afet bölgesi için seferberlik başlattı

Ardı ardına yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki yıkıcı depremlerin ardından tüm Türkiye yaraları sarmak için tek yürek oldu. Ülkenin dört yanından herkes deprem bölgesine koşarken, iş ve sanat dünyası da depremzedeler için seferberlik başlattı.

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Tüm Türkiye omuz omuza! İş ve sanat camiası afet bölgesi için seferberlik başlattı

Ülkemızi sarsan çifte depremin ardından pek çok kurum ve kuruluş, yardım kampanyası düzenledi. Ünlü isimler, bu kampanyalara destek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün yardımlar için adres olarak AFAD'ı (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) gösterdi. Bu açıklamanın ardından AFAD'a Hülya Avşar'ın da destek verdiği öğrenildi. Avşar Kızı AFAD'a 250 bin lira bağışladı.

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Tüm Türkiye omuz omuza! İş ve sanat camiası afet bölgesi için seferberlik başlattı
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Tüm Türkiye omuz omuza! İş ve sanat camiası afet bölgesi için seferberlik başlattı

TUBA ÜNSAL

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, MKM Kültür Merkezi'ndeki yardımların kabul ve tasnif işlerinde görev aldı