Tüm Türkiye omuz omuza! İş ve sanat camiası afet bölgesi için seferberlik başlattı

Türkiye deprem yaralarını sarmak için tek yürek oldu. Binlerce kişi ekiplere yardım için bölgeye giderken iş ve sanat dünyası seferberlik başlattı. Pek çok kurum ve kuruluş yardım kampanyaları düzenlerken birçok ünlü isim de bu kampanyalara hem maddi hem manevi destek verdi. İşte deprem bölgesine yardım için adeta seferber olan iş ve sanat dünyası...