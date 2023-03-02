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Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'den çifte yardım! Tüm gelir bağışlanacak

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Giriş Tarihi: 02.03.2023 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023
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Eser Yenenler ile Berfu Yenenler’den çifte yardım! Tüm gelir bağışlanacak

Depremin ilk gününden beri yararları sarmak için çalışan Eser ve Berfu Yenenler çifti ara verdikleri gösterilerine tekrar başladı. Önceki akşam İstanbul'da sahneye çıkan çiftin geliri depremzedelere gönderilecek gösterisine gidenler yardım kolileri getirdi.

Eser ve Berfu Yenenler deprem nedeniyle ara verdikleri gösterilerine tekrar başladı.

Önceki akşam İstanbullu sevenleriyle buluşan ünlü çift tanışma öykülerinden başlayarak ilişkilerinin esprili ayrıntılarını ele aldıkları "Çift Terapisi" adlı gösterilerinin gelirini depremzedelere göndereceğini açıklamıştı.

Seyircilerin koliler dolusu yardım getirdiğini görünce hayli duygulanan Berfu Yenenler, sosyal medyasından şu paylaşımı yaptı:

"Gelirken bir sürü oyuncak, kitap, çocuklara eşya getirdiniz. Hepsini perşembe günü Adıyaman'a ulaştıracağız. Attığınız her kahkahaya, aldığınız her bilete binlerce teşekkür ederiz."

Yenenler çifti, depremin ilk günden beri yardımlarını sürdürüyor.

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