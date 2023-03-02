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Adıyaman'da depremde yıkılan Hasoğlu Apartmanı’nın sorumluları suçu birbirlerine attı: Binanın yıkılması depremin suçu
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden büyük oranda etkilenen Adıyaman'da 30'dan fazla kişinin öldüğü Hasoğlu Apartmanı'nın sorumluları ifadelerinde suçu birbirlerine attı. Şüpheli müteahhit ise "Binanın yıkılması depremin suçu" dedi.
Giriş Tarihi: 02.03.2023 11:18Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 11:52