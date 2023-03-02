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Haberler Galeri Adıyaman'da depremde yıkılan Hasoğlu Apartmanı’nın sorumluları suçu birbirlerine attı: Binanın yıkılması depremin suçu

Adıyaman'da depremde yıkılan Hasoğlu Apartmanı’nın sorumluları suçu birbirlerine attı: Binanın yıkılması depremin suçu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden büyük oranda etkilenen Adıyaman'da 30'dan fazla kişinin öldüğü Hasoğlu Apartmanı'nın sorumluları ifadelerinde suçu birbirlerine attı. Şüpheli müteahhit ise "Binanın yıkılması depremin suçu" dedi.

Giriş Tarihi: 02.03.2023 11:18 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 11:52
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Adıyaman’da depremde yıkılan Hasoğlu Apartmanı’nın sorumluları suçu birbirlerine attı: Binanın yıkılması depremin suçu

Depremden en çok etkilenen illerden olan Adıyaman'da, yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar sürüyor.

Savcılık, 30 kişiye mezar olan Hasoğlu Apartmanı'yla ilgili çalışma başlattı.

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Adıyaman’da depremde yıkılan Hasoğlu Apartmanı’nın sorumluları suçu birbirlerine attı: Binanın yıkılması depremin suçu

Yeni Mahalle 3. Çevre Yolu yakınında bulunan inşaatın çökmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

İnşaat sorumluları Mahmut Portakal, Ünal Gökbulut, Adem Turan ve Derya Atay tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sorumlulardan Hasan Portakal'ın ise enkaz altında kalarak vefat ettiği öğrenildi.

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Adıyaman’da depremde yıkılan Hasoğlu Apartmanı’nın sorumluları suçu birbirlerine attı: Binanın yıkılması depremin suçu

Arsa sahibi sorumlunun müteahhit olduğunu söyledi

Enkaza dönen apartmanın arsa sahibi Mahmut Portakal, yıkımın sorumlusu olarak müteahhitleri gösterdi.

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Adıyaman’da depremde yıkılan Hasoğlu Apartmanı’nın sorumluları suçu birbirlerine attı: Binanın yıkılması depremin suçu

"Ben inşaat işçiliğinden emekliyim. Araziyi Hasan Portakal ve Mahmut Nedim ile birlikte aldık. Apartman yapmaya karar verdik. Birlikte müteahhit Ünal Gökbulut'un ofisine gittik. Malzemeleri biz aldık. Mimarı, şantiye şefini müteahhit ayarladı. Buranın altında dükkanlar, üstünde 5 kat konut vardı. Ortaklardan Hasan Portakal A blok çökünce enkaz altında kalarak vefat etti. Bütün sorumlulardan şikayetçiyim."

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Adıyaman’da depremde yıkılan Hasoğlu Apartmanı’nın sorumluları suçu birbirlerine attı: Binanın yıkılması depremin suçu

"KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNİN ŞİDDETİ 2019 DEPREM YÖNETMELİĞİNE GÖRE YAPILAN BİNALARI BİLE YIKABİLİR"

İnşaatın Şantiye Şefi Adem Turan ise kusurun kendisinde olmadığını iddia etti.

Arazi sahibi Mahmut Portakal'ın işaret ettiği Müteahhit Ünal Gökbulut ise ifadesinde binayı deprem yönetmeliğine uygun yaptıklarını öne sürdü.