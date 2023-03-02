Depremzede çocukların eğitimleri için büyük seferberlik! 202 bin 817 öğrenci başka illere nakledildi

10 İLDE 3,5 MİLYONUN ÜZERİNDE ÖĞRENCİ

Deprem felaketi yaşanan 10 ilde, resmi ve özel eğitim kurumu olmak üzere deprem öncesinde toplam 3 milyon 600 bin 891 öğrenci olduğunu belirten Özer, şöyle devam etti:

"Deprem sonrasında nakil yaptıran 202 bin 817 öğrencimizden 66 bin 916 öğrenciyle en fazla Hatay'dan diğer illere nakil yapıldığını görüyoruz. Hatay'dan sonra en fazla öğrenci nakli alınan il 50 bin 245 öğrenciyle Kahramanmaraş. Malatya 36 bin 900, Adıyaman 21 bin 629, Gaziantep 13 bin 706, Osmaniye 3 bin 853, Adana 3 bin 635, Diyarbakır 2 bin 808, Şanlıurfa 2 bin 803, Kilis'ten ise 322 öğrenci başka illere nakil yaptırdı."

Bakan Özer, çocukların eğitim süreçlerinde her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini, öğrencilerin eğitime erişmelerini sağlamak için her türlü imkanı sunacaklarını vurguladı.