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Hadise bir kez daha kolları sıvadı! Depremzedeler için söyledi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.03.2023 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023
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Hadise bir kez daha kolları sıvadı! Depremzedeler için söyledi

Daha önce depremzedeler için birçok kez bağış çağrısında bulunan ve hem Hollanda'da hem de Türkiye'de düzenlenen yardım kampanyalarına katılan Hadise bir kez daha kolları sıvadı. Belçika'nın yardım kampanyası için 'People Help the People' şarkısını yeniden seslendiren popçu o anları takipçieriyle de paylaştı.

Ünlü isim, Belçika'nın yardım kampanyası için 'People Help the People' şarkısını seslendirdiği anları paylaştı.

Yarın tüm dijital platformlarda piyasaya çıkacak olan şarkıdan elde edilen tüm gelir ise depremzedeler için kullanılacak.

Belçika doğumlu Hadise, Türkiye ve Hollanda'nın ardından Belçika'da da depremzedeler için kolları sıvadı.

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