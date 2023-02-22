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Berfu Yenenler ve Eser Yenenler depremzede çocuklarla bir araya geldi! “Emanetimi teslim ettim”

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler çifti 10 ili vuran deprem felaketinde en ağır yıkımlardan birini yaşayan Malatya'ya ziyarette bulundu. Depremzede çocuklar için sevdiği oyuncaklardan seçip gönderen Kuzey'n emanetini ziyaret ettiği çadır kentte teslim eden Berfu Yenenler paylaşımı ile hüzün ve mutluluğu bir arada yaşattı. İşte gönülleri fetheden Berfu Yenenler'in duygulandıran paylaşımı...

Giriş Tarihi: 22.02.2023 13:19
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Berfu Yenenler ve Eser Yenenler depremzede çocuklarla bir araya geldi! “Emanetimi teslim ettim”

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından felaketin yaraları sarılmaya çalışılırken ünlü isimler de afetzedeler için seferber oldu.

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Berfu Yenenler ve Eser Yenenler depremzede çocuklarla bir araya geldi! “Emanetimi teslim ettim”

İlk günden beri yardım çalışmalarına devam eden ve enkazdan kurtarılan iki köpeği sahiplenen Eser ile Berfu Yenenler çifti Malatya'ya ziyarette bulundu.

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Berfu Yenenler ve Eser Yenenler depremzede çocuklarla bir araya geldi! “Emanetimi teslim ettim”

İzmitli olan ve 1999 depreminde 4 yaşında olduğunu dile getiren Berfu Yenenler oğlu Kuzey'in emanetini de götürdü.

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Berfu Yenenler ve Eser Yenenler depremzede çocuklarla bir araya geldi! “Emanetimi teslim ettim”

Depremzede çocuklar için sevdiği oyuncaklardan seçip gönderen Kuzey'in emanetini ziyaret ettiği çadır kentte teslim eden Berfu Yenenler paylaşımı ile hüzün ve mutluluğu bir arada yaşattı.

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Berfu Yenenler ve Eser Yenenler depremzede çocuklarla bir araya geldi! “Emanetimi teslim ettim”

Takipçileriyle depremzede çocuk ile yaşadığı duygusal anları paylaşan Berfu Yenenler "Emanetimi teslim ettim" dedi.