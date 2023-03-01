Dünyaca ünlü aktör Henry Cavill kalpleri fethetti! Deprem bölgesine büyük yardım
Guy Ritchie’nin Hollywood filmi için Antalya’ya gelen Henry Cavill deprem bölgesi için kolları sıvadı. Süperman filmiyle şöhreti yakalayan İngiliz aktör, deprem bölgesine 1 milyon dolarlık bağışta bulundu
Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin başrollerini Henry Cavill ve Eiza Gonzalez'in paylaşacağı son filmi "The Ministry Of Ungentlemanly Warfare" filminin çekimlerine Antalya'da başlandı.
Son olarak "Servet Operasyonu" filminin çekimlerini Antalya'da yapan İngiliz yönetmen Ritchie, 'ilham kaynağım' dediği Türkiye'deki ikinci filmi için de hiçbir masraftan kaçınmıyor.
Hollywood yapımı filmin çekimleri, EXPO 2016'nın botanik parkı başta olmak üzere Demre, Muratpaşa, İbradı, Konyaaltı, Kemer, Akseki, Serik, Finike, Alanya, Döşemealtı ve Manavgat ilçelerinde gerçekleştirilecek.
KALPLERİ FETHETTİLER
Savaş, dram ve tarih içerikli filmin başrolündeki İngiliz aktör Henry Cavill ise ilk kez geldiği ülkemizde kalpleri fethetti. Belek'te konakladığı oteldeki mütevazı tavırlarıyla büyük ilgi gören dünyaca ünlü aktör, deprem felaketi karşısında da duyarsız kalmadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT son dakika yasalaştı! EYT'de 5000 gün prim eşitliği onaylandı mı? Yasa taslağında neler var, 4 madde nedir?
- Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos yeniden yayınlanacak mı?
- Survivor kim elendi 2023? 28 Şubat Survivor kim, hangi yarışmacı gitti? Ünlüler ve Gönüllüler SMS sıralaması! Aziz, Asena, Çağla, Fatih, Elanur...
- Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru takvimi açıklandı mı?
- İstanbul en dayanıklı ve riskli ilçeler hangileri? İstanbul fay hattı nerelerden, hangi ilçelerden geçiyor?
- 2023 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2022-2023 İOKBS sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar belli oldu! TOKİ konut başvurusu kabul ve reddedilenlerin İSİM LİSTESİ! Çatalca ve Silivri...
- Beklenti anketi açıklandı! Maaşlar değişecek, Şubat ayı enflasyon oranları açıklandı mı? TÜİK - TEFE - TÜFE rakamları...
- Kayseri deprem son dakika 2023! 28 Şubat Kayseri'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- 1 Mart'ta hangi illerde okullar açılacak? Çarşamba günü okullar açılacak mı? İşte şehirler...
- Bina hasar tespit başvuru nasıl yapılır? Bina hasar tespit başvurusu ücretli mi, ücretsiz mi? e-Devlet hasar sorgulama ekranı!
- Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı başvuruları başladı mı? e-Devlet! 15 bin TL taşınma yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?