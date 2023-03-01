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Dünyaca ünlü aktör Henry Cavill kalpleri fethetti! Deprem bölgesine büyük yardım

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.03.2023
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Dünyaca ünlü aktör Henry Cavill kalpleri fethetti! Deprem bölgesine büyük yardım

Guy Ritchie’nin Hollywood filmi için Antalya’ya gelen Henry Cavill deprem bölgesi için kolları sıvadı. Süperman filmiyle şöhreti yakalayan İngiliz aktör, deprem bölgesine 1 milyon dolarlık bağışta bulundu

Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin başrollerini Henry Cavill ve Eiza Gonzalez'in paylaşacağı son filmi "The Ministry Of Ungentlemanly Warfare" filminin çekimlerine Antalya'da başlandı.




Son olarak "Servet Operasyonu" filminin çekimlerini Antalya'da yapan İngiliz yönetmen Ritchie, 'ilham kaynağım' dediği Türkiye'deki ikinci filmi için de hiçbir masraftan kaçınmıyor.




Hollywood yapımı filmin çekimleri, EXPO 2016'nın botanik parkı başta olmak üzere Demre, Muratpaşa, İbradı, Konyaaltı, Kemer, Akseki, Serik, Finike, Alanya, Döşemealtı ve Manavgat ilçelerinde gerçekleştirilecek.




KALPLERİ FETHETTİLER
Savaş, dram ve tarih içerikli filmin başrolündeki İngiliz aktör Henry Cavill ise ilk kez geldiği ülkemizde kalpleri fethetti. Belek'te konakladığı oteldeki mütevazı tavırlarıyla büyük ilgi gören dünyaca ünlü aktör, deprem felaketi karşısında da duyarsız kalmadı.




Henry Cavill'in bireysel olarak depremzedeler için 1 milyon dolarlık yardım yaptığı ve bölgeye erzak, barınma ile hayvan mamaları yolladığı öğrenildi.

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