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CZN Burak Taha Duymaz'a gelen çirkin yorumu paylaşıp isyan etti: Değdi mi?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.02.2023
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CZN Burak Taha Duymaz’a gelen çirkin yorumu paylaşıp isyan etti: Değdi mi?

10 ilde ağır yıkıma neden olan deprem sırasında Hatay’da halasının evinde enkaz altında kalan Taha Duymaz hayatını kaybetti. Duymaz’ı göçük altından çıkarmak için elinden geleni yapan CZN Burak Duymaz’a gelen çirkin yorumu paylaşıp isyan etti.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere Hatay'da yakalanan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz hayatını kaybetti.

Taha Duymaz'ın haberini alan CNZ Burak enkaz çalışmaları sırasında elinden geleni yapmıştı. CZN Burak son olarak sosyal medyada zorbalığa maruz kalan arkadaşına gelen çirkin bir yorumu paylaştı.

CZN Burak geçmişte yazılan "Lan dilenci" yorumunu paylaşarak "Değdi mi insanları kırmaya yarın için kimin garantisi var?" diyerek sitem etti.

ARKADAŞI ENKAZDA NASIL BULUNDUĞUNU ANLATMIŞTI

Ragib Narin geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Taha Duymaz'ın depreme yatakta yakalandığını açıklayarak "Yorgana sarılı bulunmuş ve vücudu tertemiz hiç şişmemiş ve kokusuz şekilde. Tıpkı hayatı gibi" demişti.

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