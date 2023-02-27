CZN Burak Taha Duymaz’a gelen çirkin yorumu paylaşıp isyan etti: Değdi mi?

ARKADAŞI ENKAZDA NASIL BULUNDUĞUNU ANLATMIŞTI

Ragib Narin geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Taha Duymaz'ın depreme yatakta yakalandığını açıklayarak "Yorgana sarılı bulunmuş ve vücudu tertemiz hiç şişmemiş ve kokusuz şekilde. Tıpkı hayatı gibi" demişti.