Taha Duymaz’ın son röportajı yeniden gündem oldu: Hepimizin ömrü kelebek gibi

Çektiği yemek videoları ile fenomen olan Taha Duymaz'dan acı haber geldi. 10 ili vuran afette Hatay'da enkaz altında kalan Duymaz ve kardeşi hayatını kaybetti. Sosyal medya üzerinden kazandığı parayla ailesinin geçimini sağlayan Duymaz'ın yaklaşık iki ay önce Armağan Çağlayan'a verdiği röportaj yeniden gündem oldu. Genç fenomenin "Kim nasıl mutluysa öyle yaşasın. Hepimizin ömrü kelebek gibi, gelip geçiyor" sözleri yürekleri dağladı.