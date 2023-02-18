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Taha Duymaz’ın son röportajı yeniden gündem oldu: Hepimizin ömrü kelebek gibi

Çektiği yemek videoları ile fenomen olan Taha Duymaz'dan acı haber geldi. 10 ili vuran afette Hatay'da enkaz altında kalan Duymaz ve kardeşi hayatını kaybetti. Sosyal medya üzerinden kazandığı parayla ailesinin geçimini sağlayan Duymaz'ın yaklaşık iki ay önce Armağan Çağlayan'a verdiği röportaj yeniden gündem oldu. Genç fenomenin "Kim nasıl mutluysa öyle yaşasın. Hepimizin ömrü kelebek gibi, gelip geçiyor" sözleri yürekleri dağladı.

Giriş Tarihi: 18.02.2023 13:54 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 15:04
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Taha Duymaz’ın son röportajı yeniden gündem oldu: Hepimizin ömrü kelebek gibi

Köy evinde kısıtlı imkanlarla çektiği yemek tarifi videolarıyla Türkiye'ye kendini sevdiren Taha Duymaz, deprem felaketinde iki kardeşi Melek ve Umut, halası Hülya Demiralp ve eniştesi Cuma Demiralp ile enkaz altında kalmıştı. Arama kurtarma ekipleri, Hatay kent merkezinde bulunan sekiz katlı bir binanın zemin katında ailesiyle depreme yakalanan fenomene günlerdir ulaşmaya çalışıyordu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Taha Duymaz’ın son röportajı yeniden gündem oldu: Hepimizin ömrü kelebek gibi

ACI HABER GELDİ

Beş metrekarelik mutfaklarında yaptığı yöresel lezzetleri ve farklı tarifleri sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Taha Duymaz ile kardeşleri Melek ve Umut'tan acı haber geldi. Enkaz altında Duymaz kardeşlerin cenazelerine ulaşıldı.

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Taha Duymaz’ın son röportajı yeniden gündem oldu: Hepimizin ömrü kelebek gibi

Taha Duymaz'ın sosyal medya fenomeni arkadaşı Ragıb Narin, "Başımız sağ olsun" yazdığı bir paylaşımla vefat haberini Instagram hesabından duyurdu.

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Taha Duymaz’ın son röportajı yeniden gündem oldu: Hepimizin ömrü kelebek gibi

"ABLASI CENAZELERİNİ GÖRMÜŞ"

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat da bir video paylaşarak, "Cenazelerini görmüş ablası; Melek varmış, yanında Umut, diğer yanında da Taha varmış. Hepsini teker teker çıkarıyorlar. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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Taha Duymaz’ın son röportajı yeniden gündem oldu: Hepimizin ömrü kelebek gibi

"MEKANI CENNET OLSUN"

CZN Burak da Instagram hesabından yayınladığı videoda, "Taha Duymaz ve kardeşleri, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.