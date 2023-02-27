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Veda Mektubu ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Veda Mektubu oyunları kimler, konusu ne?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.02.2023 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
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Veda Mektubu ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Veda Mektubu oyunları kimler, konusu ne?

"Veda Mektubu oyunları kimler, konusu ne?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D’nin, yapımını Most Production, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği yeni dizisi Veda Mektubu, ilk bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Peki, Veda Mektubu oyunları kimler, konusu ne? Veda Mektubu ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

"Veda Mektubu oyunları kimler, konusu ne? Veda Mektubu ne zaman, hangi gün yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar'ın yer aldığı diziden yayınlanan ön izleme diziye dair merakı iyice arttırdı. Peki, Veda Mektubu oyunları kimler, konusu ne? Veda Mektubu ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

VEDA MEKTUBU KONUSU NEDİR?

Bir mektupla ayrılan Alanur (Nurgül Yeşilçay) ve Ziya'nın (Selim Bayraktar) yolları yıllar sonra çocuklarının birbirlerine âşık olması ile kesişir. Çocukları üzerinden ikili arasında büyük bir hesaplaşma yaşanırken Ziya ve Alanur'un ayrılıklarında rol oynayan Seher, oğluna söz geçirip onu düştüğü aşktan vazgeçirebilecek midir?

VEDA MEKTUBU OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Nurgül Yeşilçay (Alanur): Yarım kalmış bir aşk

Evrende sistem 'döngü' üzerine kuruludur. Alanur zamanında ailesinin ona yaptığı zorbalıkların aynısını kızına yaptığını görüyor ama yapmaktan da geri duramıyor. Çünkü ortada içine zorla işlenmiş bir karakter var; bununla büyümüş ve hayatı boyunca bu karakteriyle arasındaki ipleri koparamamış. Bu bizim dizimizin temel taşını oluşturuyor. Seyirci yarım kalmış bir aşk hikâyesini ve aşkın kadersel bir biçimde tamamlanmasını izleyecek. Acılı, öfkeli, güçlü ve hâlâ âşık bir kadın Alanur. Hayatı ve etrafındaki her şeyi kontrol etmeye çalışsa da öğreniyor ki; kader, kontrolü sana bırakmaz...

Selim Bayraktar (Ziya): Seyirci kendinden çok şey bulacak

Ziya ışıldayan, ışık yayan demektir. Çevresine faydalı olan, değerli düşüncelere sahip biri olduğu kadar kendi isteklerinden vazgeçecek kadar toplumsal sorumluluğu yüksek, bu sebeple zaman zaman kendiyle çelişen ve kara deliğin kenarında duran eş bağımlı bir insan. İzlerken seyircimizin kendinden çok şey bulacağına inanıyorum. Belki de çoktan veda etmesi gereken şeylere veda etmesini ya da kavuşmasını sağlayacak. Veda Mektubu duygularınızı tetikleyecek.

Rabia Soytürk (Aslı): Aslı'yı çok sevdim

İzleyiciyi yürekten, sıcak bir aşk hikâyesi bekliyor. Aslı'yı çok sevdim. Onunla öğrenecek olduğum şeyler bana çok heyecanlı geldi. Dans eğitimleri alıp kendimi farklı alanlarda geliştirdiğim için mutluyum. Aslı onu tanımam için çok alan sundu bana. Umarım başarılı olurum.

Bennu Yıldırımlar (Seher): Aşkın kaosu

Bitmemiş ve küllerinden doğan büyük aşkın kaosu Veda Mektubu. Kısacası aşkın başka başka halleri olarak açıklayabilirim. Harika bir oyuncu kadrosuna sahip olması ve Most Production gibi güvenilir bir yapım şirketinin imzasını taşıması beni projeye yaklaştıran parametreler oldu. Yönetmenimiz Deniz Çelebi Dikilitaş ile güzel bir uyum yakaladık. Birbirimizi anlayabiliyoruz ve birlikte şekillendireceğimiz yeni bir karakteri canlandıracak olmanın heyecanı içindeyim.

Emre Kıvılcım (Mehmet): Mehmet beni etkiledi

Mehmet'in benimle benzeşen birçok noktası var. Hem hikâye hem de Mehmet beni çok etkiledi. Olgunluğu, sorumluluk sahibi oluşu, içselleştirebileceğim bir karakter oldu. Geçmişten bugüne uzanan olaylar, karakterlerimizi etki altına alacak ve bu döngüden doğan güzel bir hikâyeyi seyirciyle paylaşacağız.

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