Alp Navruz'dan ayrılan Ayça Ayşin Turan'dan aşk bombası! Gönlünü bakın kime kaptırdı
Alp Navruz’la ilişkisini ‘İhanet’ yüzünden bitiren Ayça Ayşin Turan, gönlünü sürpriz bir isme kaptırdı. Son dönemde Murat Boz'la aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Turan'ın yeni aşkı herkesi şaşırttı. Güzel oyuncu, aşk defteri hayli kabarık olan Umut Evirgen ile bir süredir gizlice görüşüyor.
Ayça Ayşin Turan, bir yıllık aşkı Alp Navruz'la ilişkisini Aralık 2022'de bitirmişti. Ayrılığın nedeni ise Turan'ın kendisi gibi oyuncu olan Navruz'un defalarca ihanetine uğramasıydı. Güzel oyuncunun adı, ayrılığın ardından da Murat Boz ile anılmış; ancak iki taraf da "Arkadaşız" diyerek iddiaları yalanlamıştı.
GİZLİ GİZLİ GÖRÜŞÜYORLAR
30 yaşındaki güzelin, birkaç haftadır ise sürpriz bir isimle görüştüğü ortaya çıktı. Ayça Ayşin Turan, ortak dostları aracılığıyla tanıştığı Umut Evirgen ile gizli gizli görüşmeye başladı. Şimdilik tanışma aşamasında olan çift, ilişkileri duyulmasın diye de buluşmak için güzel oyuncunun evini tercih ediyor.
SON İLİŞKİSİ SERENAY'DI
Ayça Ayşin Turan'ın sosyal medyada da yankı bulan bu sürpriz yakınlaşması ise akılları Evirgen'in kabarık aşk defterini getirdi. Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun ile aşk yaşayan ünlü işletmeci ve yönetmen, son olarak Serenay Sarıkaya aşkıyla gündemdeydi. Umut Evirgen'in adı dokuz ay önce ayrıldığı Sarıkaya'dan sonra da birçok kişiyle anılsa da ünlü işletmecinin çevresine bu dedikoduları yalanladığı ve adının 'çapkın'a çıkmasından son derece rahatsız olduğu söyleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Seçimler 2023 | Ne zaman yapılacak? Depremzedeler oylarını nasıl atacak? Deprem sonrası 11 ilde seçim süreci nasıl işleyecek? Son durum ne?
- Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak, sahura ne zaman kalkılacak? 2023 İMSAKİYE
- Hac kuraları ne zaman, ayın kaçında çekilecek? 2023 Hac kura tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI! Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Şubat ayı enflasyon ne kadar çıktı?
- Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yarın Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı? Gündemde neler var?
- Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?
- E-devlet'ten adınızı soyadınızı kontrol edin! 4 bin 336 TL olarak ödenecek! Listede olanlara nakit ödeme! TCKN numarasına göre...
- TYP kura sonuçları 2023 isim listesi açıklandı mı? İŞKUR TYP illere göre kura sonuçları ne zaman belli olacak?
- EYT prim, ihya, borçlanma karara bağlandı! Formül açıklandı, 2000-2001-2002-2003 s. sigortalılar dikkat! 10 bin TL'ye kadar silinecek! Staj başlangıç...
- Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı izle! BJK Anyalya maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Şifresiz izleme linki
- Erken emeklilikte tablo netleşti! Hesaplandı, 1800, 3600, 4500, 5400 prime göre emeklilik! Listeye bak hesabını yap! 1999, 2002, 2006, 2008 sonrası....
- Alanyaspor-GS maçı saat kaçta başlayacak? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda? İLK 11'ler...