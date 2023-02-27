Alp Navruz’dan ayrılan Ayça Ayşin Turan’dan aşk bombası! Gönlünü bakın kime kaptırdı









SON İLİŞKİSİ SERENAY'DI

Ayça Ayşin Turan'ın sosyal medyada da yankı bulan bu sürpriz yakınlaşması ise akılları Evirgen'in kabarık aşk defterini getirdi. Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun ile aşk yaşayan ünlü işletmeci ve yönetmen, son olarak Serenay Sarıkaya aşkıyla gündemdeydi. Umut Evirgen'in adı dokuz ay önce ayrıldığı Sarıkaya'dan sonra da birçok kişiyle anılsa da ünlü işletmecinin çevresine bu dedikoduları yalanladığı ve adının 'çapkın'a çıkmasından son derece rahatsız olduğu söyleniyor.