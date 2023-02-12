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Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni bölümler ne zaman başlayacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta yayınlanacak mı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.02.2023
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Zuhal Topal’la Yemekteyiz yeni bölümler ne zaman başlayacak? Zuhal Topal’la Yemekteyiz bu hafta yayınlanacak mı?

"Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni bölümler ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni bölümlerin başlayacağı tarih merak ediliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni bölümler ne zaman başlayacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta yayınlanacak mı?

"Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni bölümler ne zaman başlayacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta yayınlanacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hayranları tarafından Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni bölümlerin başlayacağı tarih merak ediliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni bölümler ne zaman başlayacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta yayınlanacak mı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ BÖLÜMLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TV8 haftalık yayın akışının henüz açıklanmaması nedeniyle programın akışta olup olmadığı henüz belli değil. Açıklama geldiği anda detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SON HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 3 Şubat Cuma akşamı verilen oylar açıklandı. Sunucu Zuhal Topal'ın da oylarının geçerli olduğu yarışmada oy dağılımı şöyle oldu;

Beşinci olan isim Serkan Bey oldu. Finalde bulunmayan Serkan Bey'in oyları silindi.

Haftanın dördüncüsü rakiplerinden ve Zuhal Topal'dan toplamda 17 puan alan Betül Hanım oldu.

Haftanın üçüncüsü, Ziya Bey oldu. Rakiplerinden 18, Zuhal Topal'dan da 6 puan alan yarışmacı 24 puana ulaştı.

Haftanın ikincisi Fatma Hanım oldu. 24 puana ulaşan yarışmacı; bu puanın 18'ini rakiplerinden, 6'sını ise Zuhal Topal'dan aldı.

Haftanın birincisi Meral Hanım oldu. 17 puan rakiplerinden, Zuhal Topal'dan 8 puan alarak 25 puanla 50 bin TL'nin sahibi oldu.

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