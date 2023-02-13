Ekranlarda asrın dayanışması! 15 Şubat akşamı “Türkiye Tek Yürek” olacak
Tüm Türkiye deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak için tek yürek oldu. Bölgeyi ve nihayetinde Türkiye’yi feraha kavuşturmak için sayısız yardım kampanyası başlatıldı. Bunlardan birine de televizyon kanalları imza atacak. 15 Şubat Çarşamba günü de, tüm TV kanalları AFAD ve Kızılay'a yardım toplamak için ortak canlı yayın yapacak!
Deprem sadece 10 ilimizin ve o bölgenin insanlarının değil hepimizin ruhunda, kalbinde derin yaralar açtı. Kayıplar bizim, yaşanan acılar hepimizin!
Halkımızın her bir ferdi, maddi manevi tüm imkanları zorlayarak sadece deprem bölgesini değil tüm Türkiye'yi bu sıkıntılı günlerden feraha çıkarmak için çabalıyor.
ÜNLÜ YÜZLER EKRANDA
İşte tam da bu hisle, 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00'de düzenlenecek yardım gecesi, tüm televizyon kanallarını bir araya getirecek. Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, tüm kanallarda aynı anda ekranlara yansıyacak.
AFAD VE KIZILAY'A BAĞIŞLANACAK
Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenecek gecede sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak. "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.
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