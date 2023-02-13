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Haberler Galeri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremzede çocukları hastanede ziyaret etti: Burada yaşama sevinci var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremzede çocukları hastanede ziyaret etti: Burada yaşama sevinci var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi'nde depremzede çocukları ve vatandaşları ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Bakan Koca "Çocuk servisimizde korkunun yerini artık yaşama sevinci almaya başladı" mesajını verdi.

Giriş Tarihi: 13.02.2023 00:33 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 00:33
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremzede çocukları hastanede ziyaret etti: Burada yaşama sevinci var

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminin ardından afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremzede çocukları hastanede ziyaret etti: Burada yaşama sevinci var

Depremin yaralarının sarılması için ülke genelinde vatandaşlar, adeta tek yürek olurken, ekiplerin yoğun çabası ile göçük altından çıkarılan vatandaşlar da umutları yeşertiyor.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremzede çocukları hastanede ziyaret etti: Burada yaşama sevinci var

Depremin etkili olduğu illerden olan Hatay'a giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bölgede incelemelerde bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremzede çocukları hastanede ziyaret etti: Burada yaşama sevinci var

Enkazdan sağ olarak kurtarılan ve Hatay Dörtyol Hastanesi'ne kaldırılan depremzede çocuklar ve vatandaşları ziyaret eden Bakan Koca 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremzede çocukları hastanede ziyaret etti: Burada yaşama sevinci var

"YAŞAMA SEVİNCİ BAŞLADI"

Hastaların durumları hakkında bilgi alan Bakan Koca, "Hatay Dörtyol Devlet Hastanemizi ziyaret ederek tedavisi devam eden depremzede hastalarımızın durumları hakkında bilgi aldık, kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Çocuk servisimizde korkunun yerini artık yaşama sevinci almaya başladı" dedi.