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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremzede çocukları hastanede ziyaret etti: Burada yaşama sevinci var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi'nde depremzede çocukları ve vatandaşları ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Bakan Koca "Çocuk servisimizde korkunun yerini artık yaşama sevinci almaya başladı" mesajını verdi.
Giriş Tarihi: 13.02.2023 00:33Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 00:33