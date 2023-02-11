Burak Özçivit’ten yürek yakan paylaşım! Oğlunu kaybeden babanın satırları kahretti
10 ili etkileyen depremler Türkiye’nin yüreğini yaktı. Devlet tüm imkanıyla seferber olurken vatandaşlar ve sanat dünyasının ünlü isimleri de depremzedelerin yaralarını sarmak için yardım eli uzattı. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen YouTube canlı yayınında bağış toplanmasına da vesile oldu. Ardından Burak Özçivit'in Instagram'dan paylaştığı bir yazı herkesin içini parçaladı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 10 kentte hasara neden olan depremler sonrasında binalar çöktü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.
Yaşanan afet sonrası tüm Türkiye tek yürek olurken ünlü isimler de depremzedelerin yaralarını sarmak için tek yürek oldu.
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen de çifti katıldıkları YouTube canlı yayınında bağış toplanmasına da vesile oldu.
Ardından sosyal medyada bir paylaşım yapan Burak Özçivit, enkazda 6 yaşındaki oğlunu kaybeden babanın yazdığı satırlarla kahretti.
İşte o paylaşım...
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