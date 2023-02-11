Çağrı Çitanak’tan enkaz altındaki annesi için yardım çığlığı: Şoktan konuşamıyor olabilir

Çitanak çocukluğunun geçtiği Hatay'daki evin adresini vermiş ve "Annem oradaydı! Bu bina en yüksek ve haliyle en çok oturanı olan binasıdır. Lütfen daha fazla insanın kurtulması için ulaşın ve yardım edin" çağrısında bulunmuştu.