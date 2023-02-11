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Çağrı Çitanak’tan enkaz altındaki annesi için yardım çığlığı: Şoktan konuşamıyor olabilir

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.02.2023
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Çağrı Çitanak’tan enkaz altındaki annesi için yardım çığlığı: Şoktan konuşamıyor olabilir

Oyuncu çift Çağrı Çitanak ve eşi Başak Gümülcinelioğlu, Hatay'da enkaz altında kalan anneleri Nevber Yurdal Çitanak için yardım çağrısında bulunmuştu. 6 gündür annesinden haber alamayan Çağrı Çitanak, son olarak, "Bir ihtimal evden çıkmış olabilir. Enkaz çalışmaları devam ediyor. Enkazın şekline göre çıkabilmiş olma ihtimali de var. Gören, duyan arkadaşlarımızdan, görevlilerden yardım istiyoruz. Şoktan konuşamıyor, hatırlamıyor olabilir" diye konuştu.

Oyuncu çift Çağrı Çitanak ile Başak Gümülcinelioğlu, 6 gündür Hatay'da enkaz altında kalan anneleri Nevber Yurdal Çitanak'tan umutlu haber bekliyor.

Çitanak çocukluğunun geçtiği Hatay'daki evin adresini vermiş ve "Annem oradaydı! Bu bina en yüksek ve haliyle en çok oturanı olan binasıdır. Lütfen daha fazla insanın kurtulması için ulaşın ve yardım edin" çağrısında bulunmuştu.

Daha sonra Başak Gümülcinelioğlu da "10 saati aşkın oradalar! Sesler geliyormuş, ekipler henüz gelmemiş, kimseden haber alamıyoruz! Lütfen ekip yollayın. Enkazdan sesler geliyor. İş işten geçmesin" mesajını paylaştı.

"BİR İHTİMAL EVDEN ÇIKMIŞ OLABİLİR"

Bu gün de yardım çığlığına devam eden Çitanak, "Sümerler Mah. A3 blok Antakya… Nevber Yurdal Çitanak… Bir ihtimal evden çıkmış olabilir. Enkaz çalışmaları devam ediyor. Enkazın şekline göre çıkabilmiş olma ihtimali de var. Gören, duyan arkadaşlarımızdan, görevlilerden yardım istiyoruz. Şoktan konuşamıyor, hatırlamıyor olabilir" dedi.

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