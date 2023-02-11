Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan kahreden haber! Emel Atıcı depremde hayatını kaybetti

Oyuncu Sibel Taşçıoğlu da aynı dizide rol aldığı oyuncu arkadaşı Emel Atıcı için, "Sevgili arkadaşımız Emel Atıcı Allah rahmet eylesin… Mekanın cennet olsun" diyerek üzüntüsünü dile getirirken dizinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek de haberi alınca "Çok üzgünüm çok… Herkes için, her şey için… Başımız sağ olsun" mesajını yayınladı.

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