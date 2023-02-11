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Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan kahreden haber! Emel Atıcı depremde hayatını kaybetti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.02.2023
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Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan kahreden haber! Emel Atıcı depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili vuran 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncularından Emel Atıcı’dan da kahreden haber geldi. Dizinin yapım şirketi Tims&B projenin oyuncularından Emel Atıcı'nın depremde kızıyla beraber vefat ettiğini duyurdu.

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden oldu. Yaşanan depremde Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncusundan da acı haber geldi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Emel Atıcı ve kızı Püryan Atıcı depremde hayatını kaybetti. Acı haberi dizinin yapım firması TIMS&B sosyal medyadan duyurdu.

Yapım şirketi yaptığı paylaşımda; "Bir Zamanlar Çukurova dizimizin değerli oyuncusu Emel Atıcı ve sevgili kızına, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz…" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Sibel Taşçıoğlu da aynı dizide rol aldığı oyuncu arkadaşı Emel Atıcı için, "Sevgili arkadaşımız Emel Atıcı Allah rahmet eylesin… Mekanın cennet olsun" diyerek üzüntüsünü dile getirirken dizinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek de haberi alınca "Çok üzgünüm çok… Herkes için, her şey için… Başımız sağ olsun" mesajını yayınladı.

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