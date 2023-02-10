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Gülben Ergen acı haberle yıkıldı! "Sabır Allah’ım"

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.02.2023
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Gülben Ergen acı haberle yıkıldı! Sabır Allah’ım

10 ilde ağır yıkıma neden olan depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bini geçti. Afet bölgesinde kurtarma çalışmaları canla başla devam ederken bir acı haber de Gülben Ergen’den geldi. Aldığı haberle yıkılan şarkıcı paylaşımında “Sabır Allah’ım” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da çok büyük yıkımlara yol açtı.

Asrın felaketinde binlerce kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi de enkaz altında yaşam mücadelesi veriyor. İki depremin bilançosu ağırlaşırken, ünlü isimlerde yaşadıkları üzüntüleri sosyal medya sayfalarından paylaşıyor. Son olarak şarkıcı Gülben Ergen aldığı acı haberi sevenleriyle paylaştı.

Üç ay OHAL ilan edilen afet bölgesinden can yakıcı haberler yürek dağlıyor. Şarkıcı Gülben Ergen de deprem sonucu gerçekleşen yıkımlarda yakınlarından acı haber aldı.

Gülben Ergen, ''Serdar'ımız... Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin gönüllüsü. Kara haber bugün geldi'' diyerek acı gelişmeyi takipçileriyle paylaştı.

Ünlü isim, ''Serdar kardeşim, ikizi, annesi ve ablasının cansız bedenleri bugün enkaz altından çıkarıldı. Sabır Allah'ım'' ifadelerini kullandı.

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