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Haberler Galeri Enkazdan çıkan Ayfer ‘Gül Beyaz Gül’ ile hayata tutunmuştu! Zeynep Bastık'tan açıklama geldi! “Eğitim hayatlarında yanlarında olacağım”

Enkazdan çıkan Ayfer ‘Gül Beyaz Gül’ ile hayata tutunmuştu! Zeynep Bastık'tan açıklama geldi! “Eğitim hayatlarında yanlarında olacağım”

Türkiye'nin yüreğini yakan deprem felaketinin ardından zamana karşı yarış sürüyor. Deprem bölgesinde ekipler canla başla çalışmaya devam ederken mucize kurtuluşlar yaşanmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ta depremden 99 saat sonra 15 yaşındaki Ayfer ve 101'inci saatte 13 yaşındaki kardeşi Fatma enkazdan sağ çıkarıldı. Ekipler, kurtarma sırasında Ayfer'in isteği üzerine, şarkıcı Zeynep Bastık'ın seslendirdiği 'Gül Beyaz Gül' şarkısını dinletti. Umut dolu kurtuluş sonrası popçudan ilk açıklama geldi. Eğitim hayatları boyunca iki kardeşin yanında olacağını söyleyen Bastık, "Sana ve kız kardeşine sarılmak için gün sayacağım" dedi.

Giriş Tarihi: 10.02.2023 14:07 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 14:16
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Enkazdan çıkan Ayfer ‘Gül Beyaz Gül’ ile hayata tutunmuştu! Zeynep Bastık’tan açıklama geldi! “Eğitim hayatlarında yanlarında olacağım”

Tüm Türkiye'yi sarsan depremin 99.saatinde bir mucizeye tanıklık edilirken enkazdan çıkan 15 yaşındaki Ayfer'in kurtarma ekiplerinden bir isteği vardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Enkazdan çıkan Ayfer ‘Gül Beyaz Gül’ ile hayata tutunmuştu! Zeynep Bastık’tan açıklama geldi! “Eğitim hayatlarında yanlarında olacağım”

Yüzyılın en büyük afeti olarak tanımlanan Kahramanmaraş depremi 10 ili etkiledi. Büyük felakete yol açan deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Enkazdan çıkan Ayfer ‘Gül Beyaz Gül’ ile hayata tutunmuştu! Zeynep Bastık’tan açıklama geldi! “Eğitim hayatlarında yanlarında olacağım”

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri, depremin 99'uncu saatinde bir mucizeye daha tanıklık etti. İtfaiye arama- kurtarma ekibi, Kahramanmaraş Bahçelievler Mahallesi'nde Ayfer'i enkaz altından sağ kurtardı.

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Enkazdan çıkan Ayfer ‘Gül Beyaz Gül’ ile hayata tutunmuştu! Zeynep Bastık’tan açıklama geldi! “Eğitim hayatlarında yanlarında olacağım”

Sismik ses dinleme ile hayat belirtisi alınmasının ardından zamana karşı yarışan ekipler, binada uzun koridor açarak Ayfer'in bulunduğu noktaya ulaştı. 10 saat süren kurtarma sırasında itfaiye erleri, bilincini açık tutmak için sürekli genç kızla konuşarak, sorular sordu.

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Enkazdan çıkan Ayfer ‘Gül Beyaz Gül’ ile hayata tutunmuştu! Zeynep Bastık’tan açıklama geldi! “Eğitim hayatlarında yanlarında olacağım”

Ayfer, şarkıcı Zeynep Bastık'ın söylediği 'Gül Beyaz Gül' şarkısını dinlemek istedi, dondurmayı özlediğini söyledi. İtfaiye erleri de genç kıza cep telefonundan açtıkları şarkıyı dinletti ve konuşa konuşa enkazdan çıkardı.