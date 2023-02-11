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Adıyaman'da enkaz altında kalan sanatçı Aziz Taştan yaşamını yitirdi!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.02.2023
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Adıyaman’da enkaz altında kalan sanatçı Aziz Taştan yaşamını yitirdi!

Adıyaman'da enkaz altında kalan Türk Halk müziği sanatçısı 42 yaşındaki Aziz Taştan ile eşi Özgür Taştan ve iki kızları hayatını kaybetti. Taştan ailesinin ölümü sanat camiasını hüzne boğdu.

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