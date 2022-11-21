21 Kasım 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Tolga Güleryüz neden öldü? Tolga Güleryüz kimdir, kaç yaşında? Zeynep Güleryüz'ün eski eşi Tolga Güleryüz ne iş yapıyordu?

Tolga Güleryüz neden öldü? Tolga Güleryüz kimdir, kaç yaşında? Zeynep Güleryüz'ün eski eşi Tolga Güleryüz ne iş yapıyordu?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
ABONE OL
Tolga Güleryüz neden öldü? Tolga Güleryüz kimdir, kaç yaşında? Zeynep Güleryüz’ün eski eşi Tolga Güleryüz ne iş yapıyordu?

Tolga Güleryüz neden öldü sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Aralarında Tolga Güleryüz'ün de bulunduğu "Başbelası" tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs kamyona çarptı. Peki Tolga Güleryüz neden öldü? Zeynep Güleryüz'ün eski eşi olduğu öğrenilen Tolga Güleryüz kimdir, ne iş yapıyordu?

Tolga Güleryüz'ün de aralarında bulunduğu ve Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy gibi oyuncuları taşıyan minibüs kamyona çarptı. "Başbelası" tiyatro oyuncularının sağlık durumu arama motorlarında araştırılırken Tolga Güleryüz'den acı haber geldi. Yaşamını yitiren Tolga Güleryüz kimdir, aslen nerelidir? Zeynep Güleryüz'ün eski eşi olduğu öğrenilen Tolga Güleryüz ne iş yapıyordu? İşte Tolga Güleryüz ile ilgili merak edilenler...

TOLGA GÜLERYÜZ NEDEN ÖLDÜ?

Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Sergen Deveci, Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Uğur Şalvarcıoğlu, Filiz Özbek, Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş gibi oyuncuların içinde bulunduğu lüks minibüs kaza yaptı.

Amasya - Çorum karayolu üzerinde meydana gelen kazada minibüs tıra arkadan çarptı. Yaşanan trafik kazası sırasında Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI NASIL?

Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'in sağlık durumunun iyi olduğu, Sergen Deveci'nin ise kontrol amaçlı yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

TOLGA GÜLERYÜZ KİMDİR?

5 Ocak tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Tolga Güleryüz, pek çok oyunda yönetmenlik ve ışık/dekor tasarım görevini yürütmüştür.

"Baş Belası" adlı tiyatro oyununda ışık tasarımcısı olarak görev alan Tolga Güleryüz, aynı zamanda yapımcıdır. Tiyatrocu Tolga Güleryüz Zeynep Güleryüz ile 2015-2017 yılları arasında evli kalmıştır.

TİYATRO OYUNLARI

Aşk Listesi / Işık Tasarımı / Dekor Tasarım 2022

Baş Belası / Işık Tasarımı 2021

SUİT - Düğün Dündü Bugün Bugün / Dekor Tasarım 2018

Eski Zaman Hikayesi / Yönetmen / Uyarlayan 2018

Kırkından Sonra / Yapımcı

Ters Köşe / Yapımcı 2017

Aşk Terapisi / Yapımcı / Yardımcı Yönetmen 2015

Zoraki Damat / Yapımcı / Yardımcı Yönetmen

Tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs... TİYATRO OYUNCULARINI TAŞIYAN MİNİBÜS...

Ceyhun Fersoy kimdir, nereli, kaç yaşında? CEYHUN FERSOY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
Melis İşiten sağlık durumu nasıl? MELİS İŞİTEN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Sergen Deveci sağlık durumu nasıl? SERGEN DEVECİ SAĞLIK DURUMU NASIL?
Başbelası tiyatro oyuncuların sağlık durumu nasıl? BAŞBELASI TİYATRO OYUNCULARIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA