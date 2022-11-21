Tolga Güleryüz neden öldü? Tolga Güleryüz kimdir, kaç yaşında? Zeynep Güleryüz’ün eski eşi Tolga Güleryüz ne iş yapıyordu?

Tolga Güleryüz'ün de aralarında bulunduğu ve Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy gibi oyuncuları taşıyan minibüs kamyona çarptı. "Başbelası" tiyatro oyuncularının sağlık durumu arama motorlarında araştırılırken Tolga Güleryüz'den acı haber geldi. Yaşamını yitiren Tolga Güleryüz kimdir, aslen nerelidir? Zeynep Güleryüz'ün eski eşi olduğu öğrenilen Tolga Güleryüz ne iş yapıyordu? İşte Tolga Güleryüz ile ilgili merak edilenler...

TOLGA GÜLERYÜZ NEDEN ÖLDÜ?

Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Sergen Deveci, Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Uğur Şalvarcıoğlu, Filiz Özbek, Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş gibi oyuncuların içinde bulunduğu lüks minibüs kaza yaptı.