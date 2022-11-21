Tolga Güleryüz neden öldü? Tolga Güleryüz kimdir, kaç yaşında? Zeynep Güleryüz'ün eski eşi Tolga Güleryüz ne iş yapıyordu?
Tolga Güleryüz neden öldü sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Aralarında Tolga Güleryüz'ün de bulunduğu "Başbelası" tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs kamyona çarptı. Peki Tolga Güleryüz neden öldü? Zeynep Güleryüz'ün eski eşi olduğu öğrenilen Tolga Güleryüz kimdir, ne iş yapıyordu?
Tolga Güleryüz'ün de aralarında bulunduğu ve Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy gibi oyuncuları taşıyan minibüs kamyona çarptı. "Başbelası" tiyatro oyuncularının sağlık durumu arama motorlarında araştırılırken Tolga Güleryüz'den acı haber geldi. Yaşamını yitiren Tolga Güleryüz kimdir, aslen nerelidir? Zeynep Güleryüz'ün eski eşi olduğu öğrenilen Tolga Güleryüz ne iş yapıyordu? İşte Tolga Güleryüz ile ilgili merak edilenler...
TOLGA GÜLERYÜZ NEDEN ÖLDÜ?
Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Sergen Deveci, Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Uğur Şalvarcıoğlu, Filiz Özbek, Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş gibi oyuncuların içinde bulunduğu lüks minibüs kaza yaptı.
Amasya - Çorum karayolu üzerinde meydana gelen kazada minibüs tıra arkadan çarptı. Yaşanan trafik kazası sırasında Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI NASIL?
Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'in sağlık durumunun iyi olduğu, Sergen Deveci'nin ise kontrol amaçlı yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
TOLGA GÜLERYÜZ KİMDİR?
5 Ocak tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Tolga Güleryüz, pek çok oyunda yönetmenlik ve ışık/dekor tasarım görevini yürütmüştür.
"Baş Belası" adlı tiyatro oyununda ışık tasarımcısı olarak görev alan Tolga Güleryüz, aynı zamanda yapımcıdır. Tiyatrocu Tolga Güleryüz Zeynep Güleryüz ile 2015-2017 yılları arasında evli kalmıştır.
TİYATRO OYUNLARI
Aşk Listesi / Işık Tasarımı / Dekor Tasarım 2022
Baş Belası / Işık Tasarımı 2021
SUİT - Düğün Dündü Bugün Bugün / Dekor Tasarım 2018
Eski Zaman Hikayesi / Yönetmen / Uyarlayan 2018
Kırkından Sonra / Yapımcı
Ters Köşe / Yapımcı 2017
Aşk Terapisi / Yapımcı / Yardımcı Yönetmen 2015
Zoraki Damat / Yapımcı / Yardımcı Yönetmen
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