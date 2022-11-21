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Haberler Galeri Ceyhun Fersoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Seksenler dizisinin sevilen ismi Ceyhun Fersoy'un sağlık durumu nasıl? Ceyhun Fersoy kiminle evli?

Ceyhun Fersoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Seksenler dizisinin sevilen ismi Ceyhun Fersoy'un sağlık durumu nasıl? Ceyhun Fersoy kiminle evli?

Seksenler dizisindeki rolüyle akıllara kazınan Ceyhun Fersoy trafik kazası geçirdi. "Başbelası" adlı tiyatro oyununun oyuncularını taşıyan minibüs kamyona çarptı. Kaza sonrası 3 kişi yaşamını yitirirken, 8 yaralı olduğu öğrenildi. Peki Ceyhun Fersoy'un sağlık durumu nasıl? Ceyhun Fersoy kimdir, nereli?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.11.2022 10:45 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 10:45
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Ceyhun Fersoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Seksenler dizisinin sevilen ismi Ceyhun Fersoy’un sağlık durumu nasıl? Ceyhun Fersoy kiminle evli?

Başbelası tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs kamyonla çarpıştı. Yaşanan kazanın ardından 3 kişi yaşamını yitirirken aralarında Ceyhun Fersoy'un da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Ünlü oyuncunun kaza haberinin ardından sevenleri sağlık durumu ile ilgili detayları öğrenmeye çalışıyor. Peki Ceyhun Fersoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Ceyhun Fersoy sağlık durumu nasıl?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ceyhun Fersoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Seksenler dizisinin sevilen ismi Ceyhun Fersoy’un sağlık durumu nasıl? Ceyhun Fersoy kiminle evli?

Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün TIR'a çarptığı feci kazada minibüste bulunan 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralıların arasında oyuncu Ceyhun Fersoy ve arkadaşlarının olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, "Baş Belası" adlı tiyatro oyununu Çorum'da sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Ceyhun Fersoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Seksenler dizisinin sevilen ismi Ceyhun Fersoy’un sağlık durumu nasıl? Ceyhun Fersoy kiminle evli?

3 ÖLÜ 8 YARALI

Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Ceyhun Fersoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Seksenler dizisinin sevilen ismi Ceyhun Fersoy’un sağlık durumu nasıl? Ceyhun Fersoy kiminle evli?

CEYHUN FERSOY SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ceyhun Fersoy'un kazayı hafif yaralı olarak atlattığı, hastanede müşahede altında tutulduğu ifade ediliyor.

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Ceyhun Fersoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Seksenler dizisinin sevilen ismi Ceyhun Fersoy’un sağlık durumu nasıl? Ceyhun Fersoy kiminle evli?

CEYHUN FERSOY KİMDİR?

İlk, orta ve lise eğitimini İsviçre, Fransa ve İstanbul'da (Burak Bora Anadolu Lisesi) tamamladı. Eğitimini 2000-2001 yıllarında TÜRVAK Sinema Televizyon Eğitim Merkezi Yapım Yönetim Bölümünde sürdüren Fersoy, eğitimine 2005-2006 yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi ActorStudio'da devam etti.