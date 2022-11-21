HaberlerGaleriCeyhun Fersoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Seksenler dizisinin sevilen ismi Ceyhun Fersoy'un sağlık durumu nasıl? Ceyhun Fersoy kiminle evli?
Ceyhun Fersoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Seksenler dizisinin sevilen ismi Ceyhun Fersoy'un sağlık durumu nasıl? Ceyhun Fersoy kiminle evli?
Seksenler dizisindeki rolüyle akıllara kazınan Ceyhun Fersoy trafik kazası geçirdi. "Başbelası" adlı tiyatro oyununun oyuncularını taşıyan minibüs kamyona çarptı. Kaza sonrası 3 kişi yaşamını yitirirken, 8 yaralı olduğu öğrenildi. Peki Ceyhun Fersoy'un sağlık durumu nasıl? Ceyhun Fersoy kimdir, nereli?