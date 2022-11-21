Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy sağlık durumları nasıl? Başbelası tiyatro oyuncuları kaza mı yaptı? Kaç ölü kaç yaralı var?

"Başbelası" adlı tiyatro oyununun oyuncularını taşıyan minibüs kamyona çarptı. Kaza sonrası 3 kişi yaşamını yitirirken, 8 yaralı olduğu öğrenildi. Acı haberin ardından ünlü oyuncuların sevenleri detayları araştırmaya başladı. Peki Melis İşiten sağlık durumu nasıl? Sergen Deveci kaza mı yaptı? Ceyhun Fersoy hangi hastaneye kaldırıldı? İşte kazaya dair son dakika gelişmeleri...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 21.11.2022 09:48 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 10:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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