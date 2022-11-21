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Haberler Galeri Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy sağlık durumları nasıl? Başbelası tiyatro oyuncuları kaza mı yaptı? Kaç ölü kaç yaralı var?

Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy sağlık durumları nasıl? Başbelası tiyatro oyuncuları kaza mı yaptı? Kaç ölü kaç yaralı var?

"Başbelası" adlı tiyatro oyununun oyuncularını taşıyan minibüs kamyona çarptı. Kaza sonrası 3 kişi yaşamını yitirirken, 8 yaralı olduğu öğrenildi. Acı haberin ardından ünlü oyuncuların sevenleri detayları araştırmaya başladı. Peki Melis İşiten sağlık durumu nasıl? Sergen Deveci kaza mı yaptı? Ceyhun Fersoy hangi hastaneye kaldırıldı? İşte kazaya dair son dakika gelişmeleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.11.2022 09:48 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 10:37
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Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy sağlık durumları nasıl? Başbelası tiyatro oyuncuları kaza mı yaptı? Kaç ölü kaç yaralı var?

Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy sağlık durumları nasıl sorusunun cevabı ünlü oyuncuların sevenleri tarafından yoğun takibe alındı. "Başbelası" adlı tiyatro oyununun oyuncularını taşıyan minibüs kamyona çarptı. Korkunç kazanın ardından 3 kişi vefat ederken yaralıların sağlık durumu öğrenilmeye çalışılıuyor. Peki Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy sağlık durumları nasıl?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy sağlık durumları nasıl? Başbelası tiyatro oyuncuları kaza mı yaptı? Kaç ölü kaç yaralı var?

Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün TIR'a çarptığı feci kazada minibüste bulunan 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralıların arasında oyuncu Ceyhun Fersoy ve arkadaşlarının olduğu öğrenildi.

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Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy sağlık durumları nasıl? Başbelası tiyatro oyuncuları kaza mı yaptı? Kaç ölü kaç yaralı var?

Edinilen bilgiye göre, "Baş Belası" adlı tiyatro oyununu Çorum'da sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi

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Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy sağlık durumları nasıl? Başbelası tiyatro oyuncuları kaza mı yaptı? Kaç ölü kaç yaralı var?

3 ÖLÜ 8 YARALI

Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy sağlık durumları nasıl? Başbelası tiyatro oyuncuları kaza mı yaptı? Kaç ölü kaç yaralı var?

SAĞLIK DURUMLARI NASIL?

Ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz net bir açıklama bulunmamakta. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den okuyabilirsiniz.