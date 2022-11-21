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SON DAKİKA! Sergen Deveci öldü mü, sağlık durumu nasıl? Trafik kazası geçiren Sergen Deveci kimdir, kaç yaşında, nereli?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
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SON DAKİKA! Sergen Deveci öldü mü, sağlık durumu nasıl? Trafik kazası geçiren Sergen Deveci kimdir, kaç yaşında, nereli?

Oyuncuları taşıyan minübüsün Tır'a çarpması sonucu minübüste bulunan 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralananla arasında fenomen Sergen Deveci de bulunuyor. Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü civarında meydana gelen kazanın ardından ünlü oyuncu Sergen Deveci'nin son sağlık durumu araştırılmaya başlandı. Peki, Sergen Deveci sağlık durumu nasıl? Trafik kazası geçiren Sergen Deveci kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte haberin detayları...

Son dakika... "Baş Belası" adlı tiyatro oyununu Çorum'da sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan minübüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Peki, Sergen Deveci sağlık durumu nasıl? Trafik kazası geçiren Sergen Deveci kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte son gelişmeler...

SERGEN DEVECİ SAĞLIK DURUMU NASIL?

8 kişinin yaralandığı kazada, sosyal medyanın da yakından tanıdığı oyuncu Sergen Deveci, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Deveci'nin sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek'de ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

SERGEN DEVECİ KİMDİR?

Sergen Deveci, 2 Ekim 1991 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi.

Oyunculuğa olan ilgisi nedeniyle Kocaeli Şehir Tiyatrosu'nda eğitim aldı. Instagram, Facebook, YouTube gibi sosyal medya mecralarında yayınladığı skeçlerle adını geniş bir kitleye duyurdu.

A-Normal isimli tiyatro oyununda da sahne alan fenomen, kameralar karşısına ilk kez Blu Tv isimli dijital platformda yayınlanmakta olan 'Bonkis' adlı dizi ile geçti.

İşte rol aldığı bazı yapımlar:

* Nalan
* Aslında Özgürsü
* Bonkis
* Dayı Şov
* Yara Bandı
* Şüphe

Tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs... TİYATRO OYUNCULARINI TAŞIYAN MİNİBÜS...

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