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Armağan Çağlayan kansere mi yakalandı, sağlık durumu nasıl? Armağan Çağlayan kimdir, hastalığı ne?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.11.2022
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Armağan Çağlayan kansere mi yakalandı, sağlık durumu nasıl? Armağan Çağlayan kimdir, hastalığı ne?

Armağan Çağlayan kansere mi yakalandı, sağlık durumu nasıl? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sunucu Armağan Çağlayan son zamanlarda internet üzerinden yaptığı programlarla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Aynı zamanda tiyatro sahnelerinde de gösteriler yapan Armağan Çağlayan bugün sosyal medya hesabı üzerinden hastalığı ile ilgili paylaşım yaptı. Peki, Armağan Çağlayan kansere mi yakalandı, sağlık durumu nasıl? Armağan Çağlayan kimdir, hastalığı ne?

Armağan Çağlayan kansere mi yakalandı, sağlık durumu nasıl? Armağan Çağlayan kimdir, hastalığı ne? sorularınının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Armağan Çağlan Instagram hesabından sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Peki, Armağan Çağlayan kansere mi yakalandı, sağlık durumu nasıl? Armağan Çağlayan kimdir, hastalığı ne?

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN NE KANSERİ?

Armağan Çağlayan (56), sosyal medya hesabından akciğer kanserine yakalandığını ve önümüzde hafta tedavi sürecine başlayacağını duyurdu.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI

"Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum.Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı.

Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım.Bu sebeple, beş aydır sahnelemekte olduğumuz Size Anlatacaklarım Var Gösterisi'ne 25 Kasım Cuma Günü Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'ndaki temsilden sonra zorunlu bir ara verip, devam eden günlerdeki Aydın, Denizli ve Bodrum temsillerini iptal ediyoruz.

Ancak çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı.Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim.18 Aralık'ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde yeniden görüşmek dileğiyle…

Dedikodu ve yanlış haberlerin önüne geçmek için, buradan sık sık süreçle ilgili kısa bilgilendirmeler yapacağım.

Herkese tek tek yanıt veremeyeceğim için şimdiden anlayış rica eder, sevgi ve esenlikler dilerim……"

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