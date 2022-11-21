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Haberler Galeri Melis İşiten kimdir, kaç yaşında? Melis İşiten trafik kazası sonrası sağlık durumu nasıl? Melis İşiten nerede kaza yaptı?

Melis İşiten kimdir, kaç yaşında? Melis İşiten trafik kazası sonrası sağlık durumu nasıl? Melis İşiten nerede kaza yaptı?

Başrollerini Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten'in paylaştığı "Başbelası" tiyatrosunun oyuncularını taşıyan minibüs kaza yaptı. Kaza sonrasında 3 kişi yaşamını yitirirken 8 kişi yaralandı. Peki Melis İşiten kimdir? Melis İşiten kaç yaşında? Melis İşiten sağlık durumu nasıl? Melis İşiten nerede, nasıl kaza yaptı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.11.2022 10:13
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Melis İşiten kimdir, kaç yaşında? Melis İşiten trafik kazası sonrası sağlık durumu nasıl? Melis İşiten nerede kaza yaptı?

Melis İşiten sağlık durumu nasıl sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. Ünlü oyuncudan korkutan haber geldi. Melis İşiten'in içlerinde bulunduğu "Başbelası" tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs kamyona çarptı. Ünlü oyuncunun sevenleri sağlık durumu ve kazanın detayları ile ilgili bilgi almaya çalışıyor. Peki Melis İşiten kimdir? Melis İşiten'in sağlık durumu nasıl?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Melis İşiten kimdir, kaç yaşında? Melis İşiten trafik kazası sonrası sağlık durumu nasıl? Melis İşiten nerede kaza yaptı?

Baş Belası" adlı tiyatro oyununu Çorum'da sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı tıra arkadan çarptı.

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Melis İşiten kimdir, kaç yaşında? Melis İşiten trafik kazası sonrası sağlık durumu nasıl? Melis İşiten nerede kaza yaptı?

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Melis İşiten kimdir, kaç yaşında? Melis İşiten trafik kazası sonrası sağlık durumu nasıl? Melis İşiten nerede kaza yaptı?

SAĞLIK DURUMLARI NASIL?

Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Melis İşiten kimdir, kaç yaşında? Melis İşiten trafik kazası sonrası sağlık durumu nasıl? Melis İşiten nerede kaza yaptı?

Yapılan incelemenin ardından minibüsten çıkartılan cenazeler cenaze aracıyla hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.