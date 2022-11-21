Melis İşiten kimdir, kaç yaşında? Melis İşiten trafik kazası sonrası sağlık durumu nasıl? Melis İşiten nerede kaza yaptı?

Başrollerini Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten'in paylaştığı "Başbelası" tiyatrosunun oyuncularını taşıyan minibüs kaza yaptı. Kaza sonrasında 3 kişi yaşamını yitirirken 8 kişi yaralandı. Peki Melis İşiten kimdir? Melis İşiten kaç yaşında? Melis İşiten sağlık durumu nasıl? Melis İşiten nerede, nasıl kaza yaptı?