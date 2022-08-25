Gülşen ne kadar ceza alacak? Hukuki süreç nasıl işleyecek? Kritik tarih 1 Eylül...

İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, savcıya verdiği ifadenin ardından tutuklandı. A Haber ekranlarına katılan Avukat Pıunar Hacıbektaşoğlu alınan kararını değerlendirdi. Hacıbektaşoğlu, Gülşen'in imam hatiplileri sapkınlığın merkezi olarak tanımlamasının büyük bir suç olduğunu ifade ederken tutuklama kararını değerlendirdi. Peki Gülşen'in tutuklanmasına ilişkin hukuki süreç nasıl işleyecek? İşte detaylar...