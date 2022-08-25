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İbrahim Tatlıses'e ne oldu, kaza mı geçirdi? İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? İşte son açıklamalar...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.08.2022 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022
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İbrahim Tatlıses’e ne oldu, kaza mı geçirdi? İbrahim Tatlıses’in sağlık durumu nasıl? İşte son açıklamalar...

İbrahim Tatlıses'e ne oldu, kaza mı geçirdi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Usta şarkıcı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Yalıkavak yolu üzerinde kaza yapan İmparator, geçirdiği trafik kazasında araçta sıkıştı. Peki, İbrahim Tatlıses'e ne oldu, kaza mı geçirdi? İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? İşte son açıklamalar...

İbrahim Tatlıses'e ne oldu, kaza mı geçirdi? İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Son dakika haberinin ardından İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu merak ediliyor. Peki, İbrahim Tatlıses'e ne oldu, kaza mı geçirdi? İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? İşte son açıklamalar...

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses yaralandı. Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İbrahim Tatlıses'in yanında kızının da olduğu öğrenildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

A haber muhabiri Vural Efecik, kazayla ilgili şunları aktardı: Sağlık durumuyla ilgili şu an bilgi sahibi değiliz. Ekipler araç içinde sıkışanları kurtarmaya çalışıyor. Sanatçı akşam Yalıkavak'ta konser verecekti.

ARAÇTAN ÇIKARTILDI

İbrahim Tatlıses'in bölgeye giden ekipler tarafından sıkıştığı araçtan çıkarıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

İBRAHİM TATLISES'İN SAĞLIK DURUMU NASIL? İŞTE SON AÇIKLAMALAR...

İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

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