İbrahim Tatlıses'e ne oldu, kaza mı geçirdi? İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? İşte son açıklamalar...
İbrahim Tatlıses'e ne oldu, kaza mı geçirdi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Usta şarkıcı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Yalıkavak yolu üzerinde kaza yapan İmparator, geçirdiği trafik kazasında araçta sıkıştı. Peki, İbrahim Tatlıses'e ne oldu, kaza mı geçirdi? İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? İşte son açıklamalar...
İbrahim Tatlıses'e ne oldu, kaza mı geçirdi? İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Son dakika haberinin ardından İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu merak ediliyor. Peki, İbrahim Tatlıses'e ne oldu, kaza mı geçirdi? İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? İşte son açıklamalar...
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses yaralandı. Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İbrahim Tatlıses'in yanında kızının da olduğu öğrenildi.
KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
A haber muhabiri Vural Efecik, kazayla ilgili şunları aktardı: Sağlık durumuyla ilgili şu an bilgi sahibi değiliz. Ekipler araç içinde sıkışanları kurtarmaya çalışıyor. Sanatçı akşam Yalıkavak'ta konser verecekti.
ARAÇTAN ÇIKARTILDI
İbrahim Tatlıses'in bölgeye giden ekipler tarafından sıkıştığı araçtan çıkarıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi
İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ
İBRAHİM TATLISES'İN SAĞLIK DURUMU NASIL? İŞTE SON AÇIKLAMALAR...
İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İbrahim Tatlıses'e ne oldu, kaza mı geçirdi? İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? İşte son açıklamalar...
- EYT kapsamayana emeklilikte yeni yaş kriteri! 1999, 2002, 2008 sonrasında işe girene erken emeklilik! 46-49-50-51 yaşında...
- Akaryakıt fiyatları son dakika: Benzin, motorin, mazota zam var mı, gelecek mi? 25 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir
- İlkokullar ne zaman açılacak? 2022-2023 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? MEB yeni yıl takvimi...
- İcra borcu olanlar dikkat! 2 bin TL'ye kadar silinecek! Dar gelirlilere destek paketi başvuruları ne zaman başlayacak?
- İsim değiştirme 2022 nereden, nasıl yapılır? e-devlet ad ve soyadı değişikliği başvuru şartları nelerdir?
- Hangisi, Keanu Reeves'in "Matrix" film serisinde canlandırdığı Neo karakterini oynaması için teklif götürülen ancak bu teklifi reddeden oyunculardan biri değildir?
- 1987-1988 sezonunda Fenerbahçe'nin Hilalspor'u 175-101 yendiği maçta Erman Kunter kaç sayı atarak Türkiye'de profesyonel basketbol ligleri tarihinde bir maçta en çok sayı atan basketbolcu olmuştur?
- Ay'a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin'in Ay'a ayak bastıktan sonraki ilk sözleri nedir?
- Hangisinin alanı daha büyüktür? Kim Milyoner sorusu
- Hangisi ABD kongresinin bir komitesinin bir oturumunda tanık olarak dinlenmiştir?
- Trabzonspor Kopenhag canlı maç izle! TS Kopenhag EXXEN canlı maç izleme yolları LİNKİ